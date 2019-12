Ed Sheeran se retira temporalmente de la música

Hay ocasiones en las que nuestro cuerpo y nuestra mente dicen "basta". Y si no que se lo digan a Ed Sheeran, quien ha sentido la necesidad de distanciarse de las redes sociales y de la industria de la música.

El intérprete de Shape Of You anunció el pasado 25 de diciembre a través de un comunicado en sus redes sociales la decisión, y, como era de esperar, sus palabras revolucionaron Internet. "Hola a todos. Voy a tomarme un descanso otra vez. La era de The Divide y el tour han cambiado mi vida en muchos aspectos, pero ahora que todo ha acabado es momento de salir y ver algo más del mundo. He estado un poco sin parar desde 2017 así que ahora me voy a tomar un descanso para viajar, escribir y leer. Estaré desconectado de las redes sociales hasta que el tiempo lo diga", señaló en estas líneas.

Aunque éstas no fueron las únicas palabras con las que decidió marcar un punto y aparte en su carrera. También aprovechó la ocasión para agradecer el apoyo incondicional a su ejército de seguidores. "A mi familia y amigos, os veré cuando os tenga que ver - y a mis fans, gracias por ser siempre increíbles. Prometo que volveré con música nuva cuando llegue el momento oportuno y cuando haya vivido un poco más para tener algo sobre lo que escribir. Mucho amor", concluyó el cantante.

Ver esta publicación en Instagram Brb x Una publicación compartida de Ed Sheeran (@teddysphotos) el 24 Dic, 2019 a las 4:00 PST

Vamos, que ahora Sheeran vivirá la vida loca junto a su mujer y disfrutará de los pequeños detalles que ésta nos regala. Lo que le depara en los destinos que visitará forma parte del futuro, quien será el encargado de proporcionarle nuevos contenidos sobre los que inspirarse en sus nuevos temas.

Aunque no sería la primera vez que Sheeran desaparecería del mundo digital. Ya lo hizo por estas fechas en 2015, anunciándolo también a través de sus perfiles en la red. "Me he dado cuenta de que he estado viendo el mundo a través de una pantalla y no con mis propios ojos", señaló. El resultado de su descanso fue todo un éxito, pues llegaron temas como I Don't Care y álbumes como The Divide y No. 6 Collaborations Project.

Como menciona Sheeran en estas nuevas líneas, la gira The Divide fue todo un éxito. Y eso es algo que sus fans españoles pudieron comprobar en primera persona. Sus conciertos en Madrid y Barcelona en junio de este año se convirtieron en unos espectáculos que ni los que asistieron podrían describir. ¡Una experiencia única!

No es de extrañar que, tras la presión y el no parar de la promoción de su disco, nuestro protagonista haya decidido apartarse, tomar el aire y disfrutar de la tranquilidad junto a sus seres queridos. Pero no temas, su descanso temporal solo puede significar una cosa: la creación de música nueva.