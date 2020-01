La mujer y el hijo de David Bisbal tienen su propia canción en su nuevo disco

Estrenamos año y estrenamos nuevo disco de David Bisbal. El almeriense nos ha dejado solo un par de días de margen si queremos encargarle su nuevo trabajo a los Reyes Magos. Y es que en sus planes no estaba la visión más comercial sino que pensaba en música y en empezar una nueva etapa.

En tus planes es un disco que conocemos en gran parte porque incluye todas las colaboraciones que ha ido compartiendo en los últimos meses. Pero nos trae otra colección de temas que nos devuelven a las raíces del cantante, las más cercanas a la rumba y el pop.

Su amiga Vega, otra triunfita como él, está detrás de algunas de estas nuevas canciones, entre ellas, la que ha querido dedicar a su hijo pequeño que ahora no entenderá pero sí lo hará en un futuro. Y es que el tiempo, es una de las columnas vertebrales de este disco donde está muy presente el amor. No hemos dejado pasar la oportunidad de hablar con él de esta bienvenida al 2020.

Lanzas disco el 3 de enero, eso sí que es un propósito de Año Nuevo, ¿no?

Nunca he tenido un lanzamiento de disco muy a principio de año y me ilusiona porque me gusta un poco romper con el ideal. Hay mucha gente que me dice ‘¿por qué no sales en Navidad?’. He leído en alguna entrevista que decía: ‘David Bisbal se pierde las ventas de Navidad’. Yo no me muevo por las ventas, sino por la ilusión y lo que me gusta hacer en la música. He hecho un disco que recopila las peticiones que mis seguidores y la gente en general me ha hecho a través de las canciones. Es la carta de los Reyes Magos hecha canciones.

Dices que han recopilado peticiones de la gente pero, ¿cuál es el regalo que te has hecho tú con este disco?

Hay muchas canciones que son un regalo para mí, prácticamente todas porque las he disfrutado mucho con cada uno de los profesionales que se han dado cierta en este nuevo disco. Está de nuevo Vega componiéndome algunas canciones. En casi todos los temas he estado como compositor. Hay canciones muy radiales, soy consciente de ellos y me gusta hacer ese tipo de música porque después la disfruto con la gente en los conciertos. Pero, después, hay regalos para mí que son canciones un poco más complicadas, armónicamente hablando, más difíciles de cantar, con una letra un poquito más complicada. Canciones de las que siempre se aprende.

Háblame de alguna de ellas.

Lento es una canción que me ha costado muchísimo trabajo cantarla porque pasa del verso al estribillo una octava por arriba y es una producción con un sonido más fuerte, mezclando lo orgánico pero con algunos sonidos más electrónicos. Es un poco más rockero. En cada uno de mis proyectos he tenido una canción más rockera de lo normal y es porque siempre lo he sentido así. Representa algo muy importante en mi vida, con la madre de mi hijo, y habla del tiempo. Muchas veces somos impacientes y a veces es necesario ser más tolerante y, sobre todo, más calmado a la hora de elegir con el corazón.

Hablas de un tiempo lento en un mundo muy acelerado.

Lo que trato de decir es que no hay que ser impaciente, no hay que forzar las cosas sino mimarlas y cuidarlas y el tiempo es el que hace que al final todo se pose en la balanza positiva. Es una producción que he disfrutado mucho con Pablo y Ludovico, muy fuerte en cuanto a sonido y tiene tanta potencia que estoy deseando cantarla en directo porque debe ser una energía fantástica con los músicos.

La de Sabrás, ¿quién la compuso?

La compuso Vega. Es una canción que le dedico a mi hijo Matteo y le estoy hablando un poco de su hermana. Es una canción que ahora mismo no van a entender ni el uno ni la otra. Pero estoy seguro que dentro de 10, 15 años, cobrará sentido la idea que tuve. Llamé a mi amiga Vega y le dije ‘mira, tengo esta idea, quiero dedicarle unas palabras a mi hijo recién nacido pero será una canción a futuro, cuando tenga la edad suficiente para entender las cosas se dará cuenta de lo que quiero decirle del amor de su hermana’. Me parecía como algo mágico en ese sentido. Las canciones forman parte de nuestra vida, son mensajes y quería que esto estuviera ahí presente.

Te has tomado en serio lo del tiempo.

Soy muy de presente, porque me gusta vivir las cosas en este momento, me gusta disfrutarlas y no me gusta agobiarme ni con el futuro ni con el pasado.

Te voy a preguntar un poquito de pasado y futuro. Respecto al pasado y haciendo balance de este 2019, ¿qué te ha quedado pendiente?

Me hubiese encantado ir a más países porque yo lo tenía así pensado pero no se puede hacer todo, me falta tiempo, una vez más hablando de tiempo. Lo he hecho prácticamente casi todo lo que he tenido en mis manos. No he tenido, prácticamente ni descansos. Hicimos gira por Estados Unidos, Chile, México, estuvimos en Bélgica, Francia, España, en Argentina, en Chile una vez más y todo esto unido a La voz kids. Parece que no, pero el programa te da muchas cosas positivas porque trabajar con niños es una fantástica oportunidad y estoy convencido de lo que viene en el futuro, una vez más hablando de tiempo, pero no me deja tiempo para ir a otros países. Me gusta ir y venir de este proyecto de La voz kids, ir y venir para dedicarme a otras cosas.

Acabaste el año con gira y ya tienes fechas para volver a los escenarios, ¿eso no agobia un poco?

No agobia porque es algo que estaba pensado desde hace un tiempo. Estabas haciendo gira en España en verano y ya sabes que vas a sacar un disco a principios de año y eso conlleva el trabajo y el diseño de un nuevo escenario, nuevas canciones, nuevo repertorio…

Vamos, que no te has tomado un descanso…

Me tomé un descanso en octubre, que tuve dos semanas fantásticas. Tuve otra semana en julio después de mi concierto de Suiza que fue fantástica también y la Navidad me la tomo siempre porque es el momento perfecto para estar con mi familia. A veces la gente no sabe lo duro que es a veces no tener los puentes, ni Semana Santa, ni verano. Pero es cierto que es una cosa que lo elige uno, no es que esté todo el tiempo quejándome de que tengo mucho trabajo. No, el trabajo lo elige uno.

Nuevo álbum de estudio, unos cuantos a tus espaldas pero cada uno enseña algo nuevo, ¿este qué te ha enseñado?

En este álbum la organización ha sido básica. Recuerdo que llegábamos de las últimas fechas de la gira de verano y cuando todo el mundo volvía de vacaciones fue un encaje de bolillos seleccionar los días para grabar todos los temas del disco que ya había trabajado previamente y había dejado en bandeja a los productores. Las cuerdas las hemos grabado en Los Ángeles, en los estudios donde Frank Sinatra grabó tantas y tantas sesiones. Me ha enseñado muchas cosas pero he disfrutado cada una de las etapas, las mezclas, la sesión de fotos, que no me gusta hacer fotos pero he disfrutado mucho. He disfrutado mucho también del videoclip que es una historia muy abstracta, me gusta mucho ese tipo de historia porque no es una historia como tal sino entrar en la imaginación de la gente. La cosa de jugar con la puerta, mi traje celeste, el césped rosa…me ha gustado mucho ese tipo de material que me va a dar mucho juego en el directo. Ha sido un año creativo importante y de organización.

Si nos metemos en la parte de las letras, vemos una primera parte que es la celebración de un hombre enamorado.

Totalmente. Siempre he sido un hombre enamorado primero, de la vida, me gusta mucho disfrutar y no sólo de mi trabajo. Seguro que hablando contigo pensarás que el trabajo es lo más importante pero no lo es. Lo más importante tampoco es la familia porque la familia lo es todo y se convierte en lo más importante de lo que uno tiene, del sentimiento. Las letras son muy importantes. Cuando estaba haciendo las canciones como Perdón, A partir de hoy, incluido Bésame, mi parte, la que yo escribí, no me gusta utilizar un lenguaje muy directo. Me gusta que la gente se vea reflejada pero que no sea sencilla, sencilla y tenga su parte de trabajo. Con abriré tu puerta me recreé un poquito más porque quería dedicar este tipo de canciones a la gente. Tener la oportunidad no sólo de hacer canciones rápidas sino poder cantar con grandes artistas como Alejandro Fernández canciones, como me dice mi manager, canciones timeless, que siempre quedarán ahí.