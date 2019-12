Zahara - Con las ganas (Versión 2019)

“Me moriré de ganas de decirte que te voy a echar de menos”, cantaba Zahara en Con las ganas hace diez años, uno de los temas que más alegrías le ha dado de su carrera. La canción, que salió en 2009, y que forma parte de su disco La Fabulosa Historia de… ya ha pasado a formar parte de la historia musical de España. Y es que son muchos y muchas las que han llorado con esta canción.

Pues bien, cuando el tema ha complido diez años, Zahara ha querido celebrarlo por todo lo alto: ¡grabando una nueva versión con su videoclip y todo!

Si cuando lanzó el tema, Zahara apostaba por mostrarse delante de la cámara soltando alguna que otra lágrima mientras entonaba la triste canción, esta vez ha apostado por un nuevo escenario. Eso sí, sigue siendo igual de tétrico. Es de entender que una canción tan triste no va a estar llena de globos de colores. ¿Y qué escenario ha escogido para la ocasión? Nada más y nada menos que un lugar totalmente derruido.

Se trata de una clara metáfora del estado de ánimo de la cantante: totalmente destruida. El videoclip, que comienza en blanco y negro, va pasando poco a poco a color.

La dirección ha caído en Guillermo Guerrero y Abel Molina. Ambos han sabido retratar a la perfección la angustia y tristeza de la preciosa canción. Han tenido la ayuda del director de fotografía Enrique Millán, que ha captado en cada plano la esencia del tema.

En su cuenta de Instagram, Zahara ha querido contar lo mucho que les costó sacar en aquel momento el videoclip de Con las ganas, ya que a la discográfica “le parecía que no salía guapa y que no tocaba la guitarra y que era raro”.

“Yo estoy muy feliz de haberme podido enfrentar a esta canción otra vez y hacerlo de la mano de mis amigos”, ha continuado escribiendo la artista. Además, ha confesado algunas anécdotas sobre el rodaje de este último vídeo:

“Os podéis imaginar el frío de la nave. A mis pies, un calefactor y la toalla tapándome porque en algún momento me pareció que estar descalza era una buena idea. Antes de grabar me ponía canciones que me llevaban a esa nostalgia que necesito para intepretarla”.