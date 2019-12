5 de 13 La portada de I am easy to find nos muestra una imagen de la actriz Alicia Vikander, quien protagoniza el corto dirigido por el cineasta Mike Mills del que nacieron la canciones que componen el último disco de The National. Un retrato en blanco y negro salpicado de brochazos de pintura que refleja a la perfección la esetética tierna, delicada, introspectiva y sensible del álbum.