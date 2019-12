¿Te atreves a imitar a Sergio Ramos en este peculiar baile?

Sergio Ramos se lo pasa estupendamente. No cabe duda. Si no está cantando, está jugando con sus hijos al balón o bailando. Esta vez ha vuelto a enseñar a todos sus mejores movimientos -aunque sea de broma-, a través de Tik Tok. Y es que parece que esta aplicación ya no es solo de adolescentes, pues ahora muchos famosos se han unido a esta comunidad.

El futbolista ha llamado al video en cuestión "tubo escape challenge", y en él sale con dos amigos haciendo este reto viral. La letra de la canción es bastante sencilla. "Maletero, tubo de escape. Puerta, puerta, maletero, tubo de escape".

#VIRALxSDM 📲⚽️

¡BAILE NAVIDEÑO! 🚨🕺🏼

Sergio Ramos se divierte en sus días de descanso 😅 pic.twitter.com/jS648pceFy — Saque de Meta (@Saquedemeta10) December 26, 2019

¿Te gusta? Pues lo que sigue es mucho más profundo: "Intermitente, intermitente, intermitente, intermitente. Parabrisas, limpiaparabrisas, parabrisas, limpiaparabrisas". Eso sí, no la escuches muchas veces si no quieres estar lo que queda de Navidades con estas "cinco" palabras en la cabeza.

Un baile que, después de que el capitán del Real Madrid lo haya subido a sus redes, posiblemente se haga viral en todo el país. ¿Será la moda de las discotecas esta Nochevieja? Lo que si es posible es que más de una familia se arranque a intentarlo. ¿Te atreves?