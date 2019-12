Can Yaman hará un cameo en ‘La Casa de Papel’

Que sí, que sí... ¡que has leído bien! El actor turco se incorpora a la nueva temporada de una de las series más populares de Netflix: La Casa de Papel durante unos minutos. Y, a juzgar por las reacciones en las redes sociales, la noticia ha parecido agradar a más de uno y una.

Aunque esto no es todo lo que se conoce al respecto. Según la productora de la serie, Can Yaman se unirá al equipo de atracadores momentáneamente, lo que aumenta las posibilidades de abrirse un hueco también en algún que otro capítulo más.

Hace unas semanas salió a la luz la noticia de la cuarta temporada de esta popular y exitosa serie internacional. Y no es de extrañar que el equipo haya querido contar con uno de los actores más populares y exitosos a nivel internacional.

(Si no has visto la última temporada, no sigas leyendo. Alerta spoiler!) El protagonista de telenovelas turcas se suma al nuevo proyecto de Netflix, que verá la luz el próximo 3 de abril de 2020. De momento se desconoce cómo se integrará el personaje de Estambul en la historia, aunque podría convertirse en el Plan B de El Profesor, que todos sabemos que acabó con algún que otro improvisto en el último capítulo.

Como era de esperar, esta noticia ha revolucionado las redes sociales. Miles y miles de seguidores se han pronunciado al respecto y han compartido su opinión. Muchos de ellos apoyan el nuevo proyecto de su actor favorito, mientras otros prefieren seguir viéndolo en las producciones turcas.

¡Bienvenido a La Casa de Papel, Can Yaman!

ÚLTIMA HORA: ¡Eres inocente! Hoy 28 de diciembre se celebra Día de los Santos Inocentes, y tú has sido víctima de sus bromas. Aunque, para qué vamos a engañarnos, nos moriríamos por ver a Can Yaman como Estambul en La Casa de Papel.