Omar Montes explota y echa a la franquista Pilar Gutiérrez de su casa en ‘Ven A Cenar Conmigo’

El cantante de Alocao' ha vuelto a ocupar las portadas de todos los medios, y no precisamente por el lanzamiento de ningún tema. Omar Montes se estrenó como anfitrión en el programa de Cuatro Ven a Cenar Conmigo en el que, como es de costumbre, deberá deleitar a sus invitados con sus mejores platos.

Pero la temática ha cambiado en esta nueva edición, pues la protagonizarán, no solo personajes famosos, sino también anónimos que tienen la oportunidad de compartir pantalla con dichas celebridades. En esta ocasión, son Omar Montes y la mediática franquista Pilar Gutiérrez los que protagonizan el programa.

Todo comenzó cuando Gutiérrez preguntó al cantante acerca de sus orígenes. Él, orgulloso, respondió que su padre es árabe y que, por tanto, sus raíces "son gitano-moras". "Sois muy tradicionales los árabes, ¿no?", preguntó la franquista. "Como me recuerdas a mi abuelita, no te voy a contestar como debería contestarte. Yo soy muy respetuoso y más con las señoras mayores", respondió el cantante.

"Tú siempre has hablado de que Franco era una persona maravillosa y yo nunca te he llevado la contraria", añadió Montes. "En vuestra religión se dicen cosas un poquito raras. Que hay que matar a todos los infieles, por ejemplo", contraatacó Pilar, a lo que Omar optó por cuestionar sus argumentos. "Estás faltando el respeto de mi pueblo y estás faltando el respeto de mis orígenes", añadió.

Pero la noche acabó como esperaba. Omar decidió echar a Pilar de su casa y confesar que le había "amargado la noche". Camila, Eva y Pepe quedaron atónitos ante la situación. De hecho, otro comentario de la franquista que ha hecho saltar las alarmas es el que dirigió a Pepe, al que le soltó un "¿Ser agresivo te viene de ser andaluz o de ser gay?".

Omar Montes echó ayer de su casa a la fascista de Pilar Gutiérrez en el programa 'Ven a cenar conmigo'. Mediaset invita, promociona y blanquea a esta franquista como "famosa" que dice estas barbaridades: "¿Ser agresivo te viene de ser gay o andaluz?" pic.twitter.com/56bebHhJru — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) December 27, 2019

Como era de esperar, estos momentos se han viralizado en las redes sociales, y los usuarios no han tardado en defender al de Pan Bendito. "Mira que me cae mal el chico, pero ha hecho puntos", "No puedo parar de aplaudirle", "Omar Montes tiene más dedos de frente que la mitad de España" son algunos de los mensajes que hemos podido leer.