Maroon 5, último Nº1 de 2019

La última vez que Maroon 5 llegaron al número uno de LOS40 fue en octubre de 2018 con Girls like you, tema en el que participaba la rapera Cardi B. Pues bien, poco más de un año después, y para despedir 2019 por todo lo alto —nunca mejor dicho— la banda de Adam Levine se corona de nuevo en la lista más importante del país con Memories, un nuevo éxito en la ya extensa carrera del grupo californiano.

Una carrera llena de números uno en LOS40 que empezó en 2005 con el inolvidable She will be loved y que ha continuado con Moves like Jagger (a dúo con Christina Aguilera), en 2011, Payphone (2012), Animals (2015), entre otros... que ahora en total suman siete. Memories ha sido número uno de ventas en varios países de Asia, además de número cuatro en Estados Unidos y cinco en el Reino Unido.

El quinteto alcanza la primera posición con Memories —un tema cuya melodía está inspirada en el Canon de Pachelbel, de 1680— después de ocho semanas en lista y tras una subida de cuatro posiciones. Muy grandes: ¡enhorabuena!