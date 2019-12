7 días, 7 canciones: Berta Collado, desde Extremoduro hasta Bunbury

Berta Collado disfruta de la música todos los días de su vida, y hoy homenajea a su pasión melómana dándose el gustazo de recomendarnos siete canciones. Periodista y actriz, da rienda suelta a su faceta de presentadora y nos desgrana su buen gusto musical en esta entrega. On Air!

LA SELECCIÓN DE BERTA COLLADO

Cuarto movimiento: La realidad, de Extremoduro. "Qué voy a decir de Robe Iniesta y toda la banda. Que son una sobrada. Honestos, brillantes, magistrales. Del hard rock al rock más sinfónico, para mí son LA BANDA por excelencia. Cuarto movimiento: la realidad, es un viaje. Y encima son extremeños, que la tierra también tira"

Veridis Quo, de Daft Punk. "La elegancia de la electrónica. Artesanos en estado puro. Es la canción que normalmente me pongo nada más despertarme. Y oye, estará ya muy dicho pero me hace volar. El día que me tiré en paracaídas, también me la puse antes de hacerlo. Será que soy muy pájara. Y que ellos tienen, demasiada clase."

Porque las cosas cambian, de Bunbury. “Porque de todo, comienza a hacer ya mucho tiempo”. Ya lo dice él… Para mí, uno de los mejores artistas españoles de todos los tiempos. Y esta canción, en concreto, habla de amistad, amor, rock & roll y sobre todo libertades. A sus pies, señor. SIEMPRE. (Ah! Y tiene un directo estratosférico, como no podría ser de otra manera)

De momento abril, de La Bien Querida. "No se puede decir tanto con tan poco. Pura magia. Menos es más. Es experta en sacar emociones básicas que ninguno hubiéramos podido expresar tan bien. Si alguien tiene un “mal de amores”, creo que La Bien Querida es su refugio. Brava."

No Surprises, de Radiohead. "Poco puedo expresar con palabras de este tema, (bueno, y de cualquiera de esta banda), más que escucharles es un oasis para los sentidos. Creo que hacerlo no solo te motiva el oído. Te motiva el tacto, el gusto, la vista y el olfato. Probadlo."

El hombre que casi conoció a Michi Panero, de Nacho Vegas. "Un clasicazo de la canción de autor del panorama nacional. Cada canción suya, para mí, es una película. Me gustan todos sus temas pero este en concreto es un homenaje, además de a Panero, a los que saben beberse la vida a tragos y alzan su copa, siempre. Chapéau."

Sympathy For The Devil, de Rolling Stones. "¿Puede ser sexy una canción? Puede. Y ésta, lo confirma. Los Stones siempre han formado parte de la banda sonora de mi vida. He podido verlos en directo y siempre que los escucho, vienen a mi mente RECUERDOS, en mayúsculas. (Aparte de que daría un brazo por tener todo el armario y el flow de Mick Jagger…)"

MIS RECOMENDACIONES

One Headlight, de The Wallflowers. La banda en la que el solista es el hijo de Bob Dylan y Sara Lownds. Y ésta, toda una señora canción.

Masculino Singular, de Rosendo. Un tema que algunos creen que se llama Picaporte y otros pocos Berberecho, a pesar de ser un clásico del rock nacional. Y sin duda, una de las más idóneas para cerrar garitos con amigos.

Colorblind, de Counting Crows. Toda una épica oda musical que aparecía en la banda sonora de la peli noventera Crueles Intenciones.

Juliette, de Platero y Tú. En estos tiempos, el tema de Fito junto a Robe y Evaristo, ¿habría sido considerada una canción tránsfoba o inclusiva?

Impossible Germany, de Wilco. Degustar la banda de Jeff Tweedy es encadenar temazo con temazo entre un cúmulo de sensaciones. Y qué barbaridad cuando llega el solo en esta canción... Hipnósis. De lo mejor que podréis escuchar. Y de lo más elegante.

When the stars go blue, de Ryan Adams. The Corrs y Bono de U2 versionaron este tema de Ryan, que publicó el 1989 de Taylor Swift en mood alt-country.

Free Fallin´ de Tom Petty. Artistas como Alba Reche, John Mayer o Jorge Drexler no han tenido pudor en incluir en sus setlists adaptaciones de este tema.

Uno de los mejores para cantar a pleno pulmón, como hacía Tom Cruise en Jerry Maguire. Extrañamos a Petty.