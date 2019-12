La visita de ‘Dua Lipa’ y la broma de Aitana, entre lo mejor de ‘Anda Ya’ en 2019

El 2019 está llegando a su fin, y con él también nos dejan algunos de los momentazos que han protagonizado nuestro año. Cómplices de ello han sido Cristina Boscá y Dani Moreno 'El Gallo', quienes conducen uno de nuestros programas más escuchados: Anda Ya.

¿Cómo iban a imaginar que la Dua Lipa que acabaría visitándoles era la hija de nuestro presentador? ¿Recuerdas la cara que se le quedó? ¡Inolvidable! O la reacción de Raoul Vázquez ante la broma que le gastaron su compañera Aitana y San Bernardino. ¡No se les puede dejar solos!

Aunque estos no fueron los únicos momentos que resumen a la perfección el año del programa. Por supuesto, no podían faltar los exámenes improvisados de Karin en plena calle, o las pruebas inesperados de Mario Vaquerizo a algunos de nuestros oyentes. Si te encuentras a alguno de ellos con un micrófono en mano... ¡¡huye!!

Nah, es broma, pero lo que sí es cierto es que las risas no han faltado, no faltan y no faltarán en 2020. Y eso es algo por lo que merece la pena madrugar cada mañana. ¿No es así?

Y para ti, ¿cuál ha sido tu momento favorito del 2019 en Anda Ya? ¿Qué bromas crees que nos deparará en el próximo año? ¡Que tiemble LOS40!