6 de 10 Hay memes sobre Naomi Scott en los que se dice que ya ha cumplido los sueños de cualquier niña: “ser la Power Ranger Rosa, Princesa de Disney y un Ángel de Charlie”. Y estamos de acuerdo. Aunque fue criticada por no ser árabe —es de origen indio—, gracias a su faceta como cantante nos regaló momentos musicales como la canción “Speechless” y nos quedamos con su claro mensaje: “All I know is I won’t go speechless” (No seré silenciada).