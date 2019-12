Cristina Pedroche se pasea desnuda por la Puerta del Sol y lo graba en vídeo

Por sexto año consecutivo, Cristina Pedroche dará las Campanadas en Antena 3 y, un año más, el misterio del vestido que lucirá mantiene en vilo a muchos españoles que no paran de especular con la posibilidad de que la presentadora deje ya de sorprendernos. Lo ha hecho durante tantos años que parece difícil poder superarse.

Así que, ella se las ingenia para mantener el interés vivo y, en esta ocasión, lo ha conseguido publicando en redes un vídeo de la previa a Nochevieja. Un vídeo en el que podemos (o mejor dicho, no podemos porque la censura de Instagram no lo permite) verla desnuda paseando por la Puerta del sol.

Las imágenes están pixeladas pero dejan claro que Pedroche está dispuesta a todo. Se ha convertido en una estatua más de esta céntrica plaza madrileña donde este 31 congregará a miles de personas para tomarse las uvas.

La gente no salía de su asombro ante lo que estaba presenciando y los móviles se han puesto a trabajar inmediatamente para captar el momento. Un momento que ella ha compartido también al ritmo de Un año más de Mecano.

“No es cuestión de atreverme. Es cuestión de ser libre y de elegir lo que me de la gana. Os vais a quedar de piedra. 😜 Os espero con muchísimas ganas mañana ❤️❤️❤️❤️ #PedrocheCampanadas 🍇”, escribía junto al vídeo. Y claro, así como para no estar pendiente de lo que ocurrirá mañana. Ella sí que sabe.

En seguida han llegado los comentarios admirando su osadía.

Es imposible no sentir presión cuando hay tanta gente pendiente de la decisión que has tomado. Y vale, es solo un vestido, pero hay muchas otras cosas en juego. "Vale, estoy histérica. 😱", confesaba, "es que superar todo esto es complicado pero creo que este año es una absoluta locura. Ay, ojalá os guste. Este año o triunfo o me hundo 🤣🤣🤣 (me rio de nervios🤪)".