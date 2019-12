‘Masterchef Junior’: un niño suelta la verdad sobre el programa

La séptima entrega de 'Masterchef Junior' en TVE ya tiene un protagonista indiscutible: el joven Albert.

El niño ya despuntó en el estreno siendo uno de los más ingeniosos que hizo reír a las redes convirtiéndole en trending topic.

Una semana después, el pequeño sigue sorprendiendo a los espectadores y a los jueces con su sinceridad.

"Masterchef aburre un poco. Verlo y hacerlo"

En la nueva entrega, Albert se lamentaba al haber entregado un plato que no convencía al jurado. Al explicar su pesar, todos se quedaron con la boca abierta porque su tristeza no era precisamente por no poder ganar el programa: "Yo me quiero quedar tres semanas exactas. Ni más, ni menos".

Samantha, Jordi y Pepe alucinaban y le preguntaban la razón de esa decisión: "Porque bueno, también a veces un poco aburre 'Masterchef'. Verlo y hacerlo. Pensaba que hacerlo no me aburriría pero también un poco".

Pepe se partió de risa y empatizó con el pequeño: "Te entiendo perfectamente, Albert. Ver un poquito Masterchef está bien pero verlo entero... y hacerlo, hombre, ya una cuarta semana..."

Tras las palabras del juez, el niño se vino arriba y aún habló con mayor sinceridad: "Yo quiero los regalitos que hacéis cuando te vas, porque mi ordenador es demasiado viejo".