María Pedraza y su idea de maquillaje con la que puedes triunfar en Nochevieja

María Pedraza es una de esas actrices que ha multiplicado su fama gracias a la serie Élite. Era la muerta pero eso no importó porque le dio una popularidad que ha hecho que se haya convertido en toda una influencer con 6,8 millones de seguidores en Instagram.

Seguidores que han podido ir comprobando, poco a poco, que tiene un estilo muy personal con el que ha demostrado ser una chica atrevida, divertida y con gusto por la experimentación. Y una prueba que confirma estas palabras es una de sus últimas publicaciones en la que hemos podido verla con un maquillaje que sería un auténtico acierto para esta Nochevieja.

Ha llenado sus pómulos y parte de la nariz con un cielo estrellado de purpurina que dan a su beauty look un aire muy de fantasía, una tendencia por la que recordaremos este 2019 gracias a series como Euphoria que han logrado viralizar este tipo de lienzos en los que se han convertido los rostros.

La Nochevieja es una fiesta para lucirse, para divertirse, volverse un poco loco y dar rienda suelta a la imaginación. De ahí que muchos cuiden tanto el outfit, peinado y maquillaje. Y la actriz nos ha dado una buena idea con la que inspirarnos esta semana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maria Pedraza (@mariapedraza_) el 28 Dic, 2019 a las 5:05 PST

El actor Pol Monen, con el que coincidió en ¿A quién te llevarías a una isla desierta? o la cantante Zahara la han enviado emoticones con ojos de corazón, mientras que la estilista Natalia Ferviú ha compartido un “Me encantiza 💘”, que deja claro que aprueba este estilo de maquillaje.

Así que, si todavía no te has decidido por un look para tu fiesta de Nochevieja, aquí tienes una idea para inspirarte. Tomarte las uvas con un poco de diversión es lo más recomendable para comenzar el año con buen pie. ¡Feliz 2020!