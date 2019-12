Justin Bieber publica ‘Yummy’ este viernes y da más pistas en redes sobre su nueva música

Justin Bieber lleva unos días muy activo en redes jugando a dar pistas sobre su nuevo material discográfico. Hace tan solo unas horas publicaba en Instagram esta foto, presumiblemente la portada de su nuevo single, en la que indicaba que el próximo viernes 3 de enero saldrá su tema Yummy.

Ver esta publicación en Instagram Friday Una publicación compartida de Justin Bieber (@justinbieber) el 29 Dic, 2019 a las 5:26 PST

Además, en los últimos días, el artista canadiense ha ido dejando más datos en forma de fechas sobre este lanzamiento: "31 de diciembre al mediodía... 3 de enero... 4 de enero al mediodía... #2020", es lo que leíamos en esta publicación con la foto BIEBER 2020. Sin duda el año que está a punto de entrar va a ser muy importante para el cantante de Sorry.

La semana pasada, Bieber ya colgó en Youtube un teaser de lo que vendrá este año: un nuevo álbum y gira para 2020 y una docuserie. En este vídeo también avanzaba unos segundos de Yummy, su nuevo single.

Al principio del vídeo, su voz nos pone en situación: Como humanos, somos imperfectos. Mi pasado, mis errores, todas las cosas por las que he pasado. Creo que estoy justo donde debo estar y Dios me tiene justo donde quiere. Este disco es diferente del anterior por el momento de mi vida en el que estoy (...) Todos tenemos diferentes historias, yo estoy deseando compartir la mía. Es la música que más me gusta de todo lo que he hecho hasta ahora".

A pesar de todas estas pistas, poco se conoce sobre el esperado disco que sucederá a Purpose (2015) salvo que llegará cinco años después, aún no tiene título oficial y su primer sencillo se llama Yummy. Sí se sabe que hará gira por estadios en Estados Unidos y Canadá y que este periplo de conciertos comenzará el 14 de mayo en Seattle, por lo que es probable que para esa fecha ya esté listo su disco.