Supera la resaca de Año Nuevo con estas 12 canciones

La Nochevieja es larga: cenar con la familia, arreglarte, fiesta con los amigos... y, si te descuidas, una pequeña salida al medio día. Unas horas intensas para darlo todo, pero al día siguiente, no hay quien nos levante de la cama.

Después de tanto movimiento, posiblemente, no nos apetezca escuchar la misma música de la noche anterior y queremos darle al play a canciones más relajadas con las que no haga falta salir a bailar, ni hacer el amago. Por eso, te traemos 12 canciones con las que podrás llegar a tiempo -y con energía- a la comida familiar del 1 de enero.

ONLY HUMAN - JONAS BROTHERS

PUT IT ALL ON ME - ED SHEERAN FT ELLA MAI



MEMORIES - MAROON 5

LIAR - CAMILA CABELLO

YOU NEED TO CALM DOWN - TAYLOR SWIFT

A DÓNDE VAMOS - MORAT

LIE - LUKAS GRAHAM

SOLDADITO DE HIERRO - NIL MOLINER Y DANI FERNÁNDEZ

DON'T START NOW - DUA LIPA

MAMA NO - PABLO LÓPEZ

ADORE YOU - HARRY STYLES

+ - AITANA Y CALI Y EL DANDEE

¿Te apuntas a empezar el año con la mejor música?