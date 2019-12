La razón por la que a Ashley Tisdale no le gustó nada besar a Zac Efron

¿Quién no ha intentado imitar los movimientos de Sharpay Evans mientras tenía a High School Musical en pantalla? Sí, Ashley Tisdale ha protagonizado gran parte de nuestras sesiones musicales, aunque lo hacía muy bien acompañada.

Zac Efron también se convirtió en uno de los rostros más soñados por los adolescentes y, aunque llegan nuevas generaciones que suplantan los papeles de los protagonistas de esta mítica saga musical, él, Tisdale y Hudgens, entre otros, seguirán inundando nuestros recuerdos.

Aunque, para qué vamos a engañarnos, Efron no solo conquistó nuestros oídos, sino también nuestros corazones. Pero no todas/os se morían de ganas por reducir distancias con este solicitado ídolo. A la propia Ashley no le hizo nada de gracia cuando tuvo que plantarle un beso en una conocida producción de Disney. "Tuve que besar a Zac Efron en Hotel Dulce Hotel de Zack y Cody y fue lo peor porque soy muy cercana a él y es como un hermano. En ese momento, él estaba acostumbrado a actuar en Warner Bros, que es The CW, y estábamos en Disney Channel", señala Ashley en una entrevista con Elle.

"Así que intentó besarme con lengua y yo estaba como '¡Aléjate de mí!'. Cerré la boca muy rápido. Estaba como 'Esto es Disney Channel. No nos besamos así en Disney Channel'. Es raro cuando eres muy cercano a alguien. Ya hicimos una película [High School Musical], y lo conocía de hace años. Por eso fue lo peor. Nos llevamos muy bien", concluyó.

Aunque Zac no fue el único rostro de Disney que estuvo estrictamente vinculado con nuestra protagonista. También la vimos en pantalla, y mucho, junto a los famosos gemelos Sprouse, que interpretaban los papeles de Zack y Cody en la serie mencionada en líneas anteriores. Con ellos también entabló una bonita amistad que sigue conservando, aunque ya ha elegido favorito.

A la pregunta de cuál de los dos la llevaría a una isla desierta durante tres semanas, respondió con las siguientes palabras: "Ya sabes, ambos son como pequeños hermanos. ¿Sabes quién me responde todo el rato? Dylan Sprouse. Él es el que me responde. Cole, a veces en silencio, así que me llevo a Dylan. Eso por ignorarme, Cole", señaló entre risas. Vamos, que no hay ninguna duda de que es "Zack" el que ha ganado su corazón.

Y tú, ¿qué darías por volver a tus sesiones de Disney Channel, Zack, Cody, Sharpay Evans y Troy Bolton?