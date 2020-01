Matthew McConaughey estuvo a punto de robarle a DiCaprio su papel más famoso

Hay veces que una película brilla por sus estrellas. Son ellos quienes consiguen que la historia sea perfecta. No podría haber un Vito Corleone sin Marlon Brando ni Breaking Bad sin el Walter White de Bryan Cranston. Sin embargo, es tentador imaginar qué actores y actrices se habrían metido en la piel de esos personajes tan emblemáticos y pensar si con ellos las películas habrían sido mejores o peores. Es el caso de Leonardo DiCaprio en Titanic, quien estuvo a punto de perder el papel en favor de Matthew McConaughey.

¿Os imagináis al protagonista de True Detective siendo el rey del mundo? Es lo que estuvo a punto de pasar, según confesaron tanto McConaughey como James Cameron y la actriz Kate Winslet. "Llegué a hacer una audición con Kate Winslet y me salió muy bien. Tanto que cuando me fui a casa lo hice convencido de que el papel era para mí. Pero no ocurrió, nunca me lo ofrecieron", explicó el actor.

James Cameron contó al respecto que cuando DiCaprio llegó a hacer la audición todo el equipo estaba rodeándole, sorprendido. ¿Por su talento? ¿Por su belleza? No nos queda claro, pero Cameron optó por quedarse con aquel joven actor de rostro angelical.

Una decisión contraria habría cambiado la carrera de McConaughey para siempre y le habría ahorrado un sinfín de papeles de dudosa calidad en comedias románticas mediocres. Por aquel entonces tenía una carrera muy prometedora y algunos lo habían comparado con el nuevo Paul Newman de Hollywood tras trabajar en Tiempo de matar junto a Sandra Bullock. Un taquillazo como Titanic (que, recordemos, se llevó 11 premios Óscar) le habría abierto la puerta a otros proyectos más suculentos.

Con la madurez McConaughey ha conseguido algunos de los mejores papeles de su carrera, entre ellos el brillante protagonismo de la serie de HBO True Detective, donde interpreta al martirizado detective Rust Cohle. El actor también recibió un Óscar por su sobresaliente encarnación del enfermo de SIDA Ron Woodroof en Dallas Buyers Club y ha participado en proyectos notables como Mud y El lobo de Wall Street. Al final el tiempo pone las cosas en su sitio.