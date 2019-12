Anuel AA presenta a su hermana: ¿Se parecen?

Para nuestros artistas, la familia es lo más importante, y eso es algo que los mantiene con los pies sobre la Tierra. Y si no que se lo digan a Billie Eilish, que ha encontrado en su hermano Finneas, no solo un compañero de profesión, sino también de vida.

Pero hay ocasiones en las que, no solo pueden convertirse en tu pilar fundamental, sino también en tu clon. ¿O acaso no has conocido aún a Jessica, la hermana de Karol G? ¡Nosotros seguimos frotándonos los ojos!

Una de las hermanas que ha ocupado ahora las portadas de todos los medios es la de Anuel AA, que presentó en Instagram a través de una felicitación de cumpleaños. En el vídeo, mostraba una escena de lo más tierna junto a su chica Karol G y a su hermana, a la que todos cantaban el cumpleaños feliz y abrazaban con emoción.

Como era de esperar, sus seguidores comenzaron a indagar en la identidad de esta misteriosa chica y dieron con algunos de sus datos. Se trata de Jliany, o como ella misma se denomina, La Real Baby. Y es que, de lo poco que se conoce sobre sus gustos, no hay duda de que la música la lleva en la genética, pues es compositora y cantante. O así es como figura en su descripción de Instagram.

Para muchos, es un verdadero clon de su hermano. Para otros, no se parecen ni, como suele decirse, "en el blanco de los ojos".

Sea como sea, Anuel y Jliany tienen claro que no hay nada ni nadie que pueda derribar el cariño que ambos comparten. Y es que su hermandad es tan fuerte que los valores que se han construido en el núcleo de su familia superan la fama y todo lo que ella conlleva.

De momento esto es lo único que se conoce sobre la misteriosa hermana del intérprete de China. Y tú, ¿dirías que Anuel y Jliany son almas gemelas?