Foto: © Photo by MARK RALSTON_AFP via Getty Images

12 de 14 En 2016, la cantante anunciaba que se retiraba temporalmente de la escena musical por su enfermedad y un año después, se sometía a un trasplante de riñón en su lucha contra el lupus. En esta época Justin y ella se volvieron a reconciliar para acabar terminando la relación poco tiempo después. Sin embargo, nos quedamos con su faceta como productora de la serie “13 Reasons Why” y sus últimos grandes éxitos como “Lose You to Love Me” y “Look at Her Now”. Dos canciones que reflejan el final y el principio de una nueva década. Love you, Selena!