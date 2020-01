Una toalla de gasolinera, el anillo de una ex y otros regalos horribles

Estamos en la terrible y a la vez querida época de regalar y de que nos regalen, siempre es mejor la segunda, todo hay que decirlo. Por este motivo, y sabiendo que es un tema que da mucho de qué hablar, hemos querido preguntar en Anda Ya por el regalo más cutre que os han hecho. Ese jersey, esa estatua o esa cosa inservible que ojalá, nunca os hubieran dado.

Este tema tampoco es nuevo para nuestros presentadores. A Dani Moreno 'El Gallo' le tocó poner buena cara cuando descubrió que le habían regalado un libro de autoayuda que tenía una página arrancada en la que venía una dedicatoria para otra persona, menudo regalazo.

Nuestra querida Cristina Boscá no se queda atrás, hace unos años le regalaron un bolso, que no estaba mal, la cosa fue que ya lo tenía porque lo regalaban con una revista. Imaginaros cómo se quedó.

Pero ellos no son los únicos, entre nuestros andayeros tenemos mucho plástico inservible, premios que no merecemos, jerseys horribles que solo costaban un euro o regalos muy poco pensados como un aparato para ver si están nivelados los cuadros. Algunos nos han dejado a cuadros... ¡Pincha en el vídeo y descubre cómo de cutres podemos llegar a ser!

¡Primer programa del año andayeros! 😃



Sabemos que uno de tus propósitos de 2020 es conseguir la #taza de Anda Ya así que llama ahora al 902 39 40 40 y a ver qué pasa 💪#AndaYaEnLos40 pic.twitter.com/EDnKu5drTN — Anda ya! (@40Andaya) January 2, 2020

Si eres de los que no se lo curran mucha a la hora de hacer regalos, queremos que dejes de romper ilusiones. Es muy fácil acertar, o por lo menos acercarse a lo que la persona regalada desea, así que no seas vago.

Como es obvio debes interesarte un poquito por sus gustos, con las redes sociales no puede ser más fácil. Si lo ves todo el día con su bici de arriba para abajo piensa en algo relacionado, si le gusta la moda o si sigue a 50 usuarios relacionados con la decoración. Así te podrás acercar un poquito más.

Si dedicas un poquito de tiempo a esa persona puede hasta que te desvele qué es lo que quiere, no hace falta preguntarlo directamente pero seguro que puedes guiar la conversación. Si esto no es suficiente, puedes preguntar a su entorno, alguno sabrá algo que lleva tiempo pidiendo.

Una vez elegido no seas de los que escoge el primero que ve, investiga y encuentra la opción más acertada. Y bueno, si aun así no aciertas, lo has intentado, añádele el ticket regalo y quédate tranquilo por haberlo buscado.

No olvidéis que podéis estar al tanto de todo lo que pasa durante el programa y seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter.