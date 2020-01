¿Saldrá ‘Friends’ del catálogo de Netflix España?

Friends abandonará el catálogo de Netflix en Estados Unidos después de que los derechos de emisión hayan quedado en manos de HBO, que emitirá la serie a través de su plataforma Max (propiedad de Warner Media) en Norteamérica. Los fans de la mítica serie protagonizada por Jennifer Aniston, Matt LeBlanc y compañía deberán cambiarse de plataforma si quieren disfrutar de la sitcom.

¿Hasta qué punto este acuerdo comercial se aplicará también en España? En LOS40 nos hemos puesto en contacto con Netflix España y nos han confirmado que este deal comercial no se aplicará, de momento, en nuestro país. Friends se mantendrá en el catálogo. Muchos usuarios españoles han rebajado la voz de alarma después de comprobar que puede reproducirse.

No obstante, nadie descarta que en un futuro esto pueda cambiar, pues los acuerdos de compra de derechos suelen extenderse a diferentes zonas y países.

El auge de HBO Max

La plataforma HBO Max será lanzara al mismo precio (14,99 dólares; unos 13,50€) que HBO Now en mayo de 2020 en Estados Unidos y pretende ser la gran competidora de Netflix, Amazon y Disney+. Este catálogo operará como un conglomerado de diferentes productoras, e incluirá títulos de HBO, DC Entertainment, Cartoon Network, CNN y TNT, entre otras, además de series exclusivas como House of the Dragon, el spin-off de Juego de Tronos.

No sabemos si esta nueva plataforma llegará a España. En caso de ser así, probablemente también veamos el trasvase de los derechos de Friends y otras películas y series de Netflix a HBO.

Está previsto que entre 2021 y 2025 la plataforma HBO Max llegue a Europa y Latinoamérica, pero aún no sabemos bajo qué condiciones ni precios o si las plataformas regionales como HBO España o HBO Nordic se verán afectadas o simplemente incluirán algunos productos importados en sus catálogos.