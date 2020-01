Las ‘Mujercitas’ de Alcott: así son los personajes femeninos de la película

Louis May Alcott escribió en 1868 la novela Mujercitas, uno de los grandes éxitos de su carrera y un icono de la literatura feminista. 151 años después, en 2019, Greta Gerwig ha decidido rendirle homenaje a esta obra que trascendió las barreras sociales de la época y que ha llegado intacta hasta nuestros días. La cantante Patti Smith, en un hermoso prólogo a la nueva edición publicada por Penguin Random House, dijo sobre Jo, la protagonista: "Han existido muchos personajes llenos de vida antes de Jo March, pero ninguno como ella, que escribe y siempre es fiel a sí misma".

La cineasta ha sabido captar la esencia de Alcott e insuflarle vida a un personajes complejos y llenos de color. Las cuatro hermanas March, que están inspiradas tanto en la autora como en sus hermanas en la vida real, están interpretadas por Saoirse Ronan (Lady Bird), Emma Watson (Harry Potter), Eliza Scanlen (Babyteeth) y Florence Pugh (Viuda Negra). A las "otras" March las dan vida Laura Dern (Corazón Salvaje) y Meryl Streep (Memorias de África), la madre y la tía de las cuatro hermanas.

Mujercitas, como su propio nombre indica, está centrada en los personajes femeninos. Los secundarios son meramente testimoniales. El único que tiene cierta relevancia es Laurie (Timotheé Chalamet), un joven enamoradizo que trata de conquistar a Jo, pero al tratarse de una película feminista en las que ellas tienen todo el protagonismo, vamos a dedicarle solo a sus personajes femeninos este breve repaso de personajes:

Jo March (Saoirse Ronan)

Cartel promocional de la película 'Mujercitas', dirigda por Greta Gerwig / Imagen promocional / Sony Pictures

Soñadora, progresista, llena de ideas revolucionarias para la época. "Quiero ser artista en Roma y ser la mejor pintora del mundo", dice Jo, pero realmente quiere dedicarse a escribir. Llena de ambición, ella busca ser una mujer independiente en una época en la que la mujer, por culpa de los absurdos convencionalismos sociales, debía estar relegada a un segundo plano, resignada a las tareas domésticas y al cuidado de los hijos. Hay momentos en los que Jo, hastiada del sistema, parece querer renegar de su género. Es un personaje lleno de valor y jovialidad con potencial para convertirse en una intelectual, pero sobre todo es una mujer fuerte que aprende con la madurez que su integridad vale más que cualquier cliché.

Meg March (Emma Watson)

Cartel promocional de 'Mujercitas', dirigida por Greta Gerwig / Imagen promocional / Sony Pictures

La hermana mayor de la familia March es también para Jo la más superficial por su vanidoso apego a los lujos. De buenas maneras y educada, es el puro contraste con su hermana, a la que suele poner de los nervios. Tiene grandes virtudes, especialmente por su corazón gentil y moral íntegra y acaba casándose con un hombre pobre aunque muy trabajador. Al final ella termina aprendiendo que el amor vale mucho más que el dinero. Se le atribuye una de las frases más famosas de la película: "Que mis sueños no sean los tuyos, no quiere decir que no sean importantes".

Beth March (Eliza Scanlen)

Cartel promocional de 'Mujercitas', dirigida por Greta Gerwig / Imagen promocional / Sony Pictures

El toque tímido y angelical de las hermanas March: Beth es el pegamento que une a la familia March. Es un poco retraída y extremadamente vergonzosa: prefiere la literatura y la música a las reuniones sociales. Antes que casarse considera más oportuno quedarse para siempre cuidando a sus padres en casa. Es un símbolo de pureza, y en todos los lugares se refieren a ella como "el ángel de la casa", pues parece pertenecer más al cielo que al mundo de lo terrenal.

Amy March (Florence Pugh)

Cartel promocional de 'Mujercitas', dirigida por Greta Gerwig / Imagen promocional / Sony Pictures

Es la pequeña de las cuatro hermanas y la que más disputas tiene con Jo, a la que incluso llega a quemar el libro que está escribiendo. Al principio parece una persona mimada, otras veces vanidosa; el paradigma de la mujer infeliz obsesionada con las apariencias en vez de crecer hacia afuera. Su transformación a lo largo de la novela es enorme, especialmente cuando se da cuenta de lo absurdo de muchas de sus costumbres cuando debe hacerse cargo de los cuidados de una de sus hermanas, que cae enferma. Tiene un talento especial para el arte y la música.

Margaret 'Marmee' March (Laura Dern)

Cartel promocional de 'Mujercitas', dirigida por Greta Gerwig / Imagen promocional / Sony Pictures

Gentil, con un corazón sabio entregado siempre a ayudar a los demás. Es un personaje de enorme fuerza emociona y mucha fe en Dios; una mujer trabajadora que cree en el cambio y busca para sus hijas una educación que las permita ser independientes y construirse a sí mismas. Algo que, para la época, es extremadamente progresista.

La tía March (Meryl Streep)

Cartel promocional de 'Mujercitas', dirigida por Greta Gerwig / Imagen promocional / Sony Pictures

La hermana del padre de las March: una mujer fuerte, sarcástica y a la que es muy difícil complacer, pero que posee esa vena comprensiva y con sentido del humor que tanto nos gusta. Nos recuerda en muchos aspectos a Violet Crawley (Maggie Smith) de Downtown Abbey. Esta vez es Meryl Streep quien le pone cara, así que su paso, aunque es breve al tratarse de un personaje secundario, es verdaderamente intenso.