Cillian Murphy deja locos a sus fans con su increíble aspecto en ‘Un lugar tranquilo 2’

Cillian Murphy ha vuelto al cine zombi tras su paso por 28 Días Después, aquella joya del cine postapocalíptico dirigida por Danny Boyle allá por 2002. Entonces era un joven no demasiado conocido de cara angelical con rasgos –eso sí– muy marcados y unos poderosos ojos azules. ¿La nueva estrella del cine británico? Ahora, tras su paso por películas como El caballero oscuro, El viento que agita la cebada u Origen, a nadie le cabe la menor duda.

Dieciocho años después del estallido del brote que acabó con parte de la Humanidad Murphy se ha reunido con John Krasinski para recordar viejos tiempos y rodar la segunda parte de la exitosa Un lugar tranquilo, la obra de ciencia-ficción paranormal en la que unos monstruos arrasan el planeta y devoran humano salvo que estos no hagan ruido, porque los bichos son ciegos. Una premisa que recuerda mucho (demasiado) al videojuego The Last of Us.

En cualquier caso: en este nuevo tráiler de la película podemos ver acción, mucha tensión, algún que otro monstruo gigantesco, por supuesto a Emily Blunt –protagonista indiscutible de la cinta– y... ¿A Cillian Murphy? El actor de Peaky Blinders, que lleva apartado de las superproducciones desde Dunkerque y ha hecho papeles menores desde su paso por la serie, está irreconocible bajo esa tupida barba gris, pelo largo y camisa andrajosa sudada.

El nuevo look del actor irlandés ha suscitado toda clase de desvaríos en redes sociales, y algunos usuarios lo han calificado como "mendigo sexy" y le han dedicado comentarios de la talla de "Cillian Murphy barbudo y sucio me ha llegado muy fuerte" o "la versión barbuda, tatuada y ruda de Cillian Murphy es algo que nunca pensé que necesitaba".

La verdad es que ese toque a lo Rick Grimes en la quinta temporada de The Walking Dead le favorece bastante. Presuponemos, por la cantidad de segundos que sale en el tráiler, que será uno de los papeles secundarios principales de Un lugar tranquilo 2 y que acompañará a Evelyn Abbott (Blunt) y a su familia en este terrorífico periplo.