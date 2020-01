Madonna sin Madonna: llega a Movistar el nuevo documental de la Reina del Pop

Movistar + estrena un docudrama sobre los inicios en la música de Madonna titulado Madonna y The Breakfast Club. El título lo toma de la banda de Dan Gilroy, el novio de la Reina del Pop cuando aún era una desconocida joven bailarina de pelo negro y llamada Madonna Louis Veronica Ciccone.

Este documental, distribuido por la compañía The Orchard, está dirigido por Guy Guido y recoge una extraña mezcla de testimonios de personas que conocieron a la artista durante sus inicios, desde finales de los años setenta, cuando trabajaba como camarera y bailarina de una compañía, hasta el rotundo éxito alcanzado en 1983 con el disco que llevaba su nombre, Madonna, y que incluía canciones como Lucky Star, Everybody y Burning Up, que vendió más de diez millones de copias en todo el mundo.

Una etapa convulsa en la que la futura Reina del Pop quería dedicarse al baile y nunca se había planteado siquiera llegar a ser una de las artistas más reconocidas del planeta.

El título del docudrama hace honor a la banda de Gilroy, The Breakfast Club, un grupo de música punk en el que Madonna tocó la batería y el bajo antes de demostrar sus dotes como cantante. Allí mantuvo una relación íntima con el músico, quien ofrece algunos de los testimonios más importantes de la película.

Lo más curioso de todo es que este proyecto no cuenta en ningún momento con la artista, sino con imágenes de archivo, declaraciones de amigos y alguna que otra conversación grabada en la que se puede escuchar su voz. Es más, la obra hace un seguimiento y reconstrucción de los lugares en los que estuvo la artista durante su juventud, pero Madonna ni siquiera es Madonna, sino Jamie Auld, una desconocida a la que le ofrecieron interpretar a la artista y cuyo trabajo en el proyecto le pareció "una experiencia surrealista", en sus propias palabras.

El documental está disponible bajo demanda en Movistar Plus desde el pasasdo 22 de diciembre.