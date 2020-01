Todas estas canciones cumplen 25 años en el 2020

Parece que fue ayer, pero todos los temas de esta lista son muy 'classic'. La de 1995 fue una cosecha muy fructífera en cuanto a la música se refiere, y nos dejó algunos de los álbumes más emblemáticos de Oasis, Alanis Morissette y Radiohead. Aquí te dejamos diez canciones que cumplen un cuarto de siglo y son auténticos clásicos.

'Wonderwall' - Oasis

Incluida en el segundo álbum de los hermanos Gallagher, es probablemente la canción más conocida de la banda. Si hay que elegir un himno que identifique a los fans más allá de 'Don't Look Back in Anger' es sin duda, 'Wonderwall'.

Oasis - 'Wonderwall'

'It's oh so quiet' - Björk

La excéntrica artista islandesa lanzó esta melodía de los años 50 que tuvo muy buena acogida y trabajó con Spike Jonze en el videoclip.

Björk - 'It's oh so quiet'

'This Ain't a Love Song' - Bon Jovi

Fue incluida en el sexto disco de la banda, These Days. Como curiosidad, esta canción también tiene una versión en español, titulada Como yo nadie te ha amado, incluida como bonus track para Latinoamericana.

Bon Jovi - 'This Ain't A Love Song'

'María' - Ricky Martin

Fue uno de los primeros grandes éxitos del puertorriqueño a nivel mundial, y un hit del verano del 95 que aún hoy recordamos con fuerza.

Ricky Martin - 'María'

'Back for good' - Take That

Back for good fue el debut de Take That en el nº 1 de LOS40 y de otras muchas listas en todo el mundo. Gary Barlow escribió la canción en 15 minutos y años después, donó el manuscrito original de la letra a Teenage Cancer Trust.

Take That - 'Back for Good'

'Hand in my pocket' - Alanis Morissette

Fue lanzada como segundo sencillo del tercer álbum de estudio de Alanis, Jagged Little Pill, y se convirtió en el segundo hit de Alanis en tener éxito a nivel mundial.

Alanis Morissette - 'Hand In My Pocket'

'Scream' - Michael Jackson

Fue una canción agresiva, de represalia dirigidas a los medios de comunicación sensacionalistas y su cobertura de las acusaciones de abuso sexual infantil contra Michael Jackson en 1993.

Michael Jackson, Janet Jackson - 'Scream'

'La fuerza del corazón' - Alejandro Sanz

Forma parte de su tercer trabajo discográfico, 3, y es una de las canciones que encumbró a Alejandro Sanz como el gran compositor que es hoy en día.

Alejandro Sanz - 'La Fuerza Del Corazón'

'Have You Ever Really Loved a Woman?' - Bryan Adams

Su melodía fue utilizada como cortina musical a lo largo de la película Don Juan DeMarco. El tema cuenta con la presencia del reconocido guitarrista flamenco Paco de Lucía y se mantuvo en el número 1 de las listas norteamericanas por 5 semanas.

Bryan Adams - 'Have You Ever Really Loved A Woman?'

'I was born to love you' - Queen

Es un tema que aparece en el álbum en solitario Mr. Bad Guy de Freddie Mercury, lanzado al mercado en 1985. No obstante, más tarde fue incluida en el álbum de Queen Made in Heaven en una versión más rockera y acorde con el estilo de los componentes de la banda.