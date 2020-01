Hailee Steinfeld estrena 2020 con nueva canción: ‘Wrong Direction’

Hailee Steinfeld ha querido estrenar el año y la década con música. La cantante y actriz norteamericana lanzaba su nuevo tema para 2020, titulado Wrong Direction. Se trata de una balada muy conmovedora en la que la artista canta a un amor que le duele pero al que es incapaz de guardar rencor. Escúchala aquí:

"Hola 2020. Ya no hay dirección equivocada", escribía en Instagram para compartir con sus seguidores este nuevo tema en el que comienza cantando: "No te odio / No, no podría aunque quisiera / Odio todo el daño que me hiciste pasar / Y me culpo por habértelo permitido", canta en la primera estrofa de Wrong Direction.

"Es tan desgarrador caer en la dirección equivocada", dice Hailee en otra de las partes de la canción. Sobre la dirección equivocada versa este tema que para algunos medios como Daily Mail o E! Online podría ser una canción dirigida a Niall Horan, su expareja y exintegrante de One Direction.

De momento, Hailee Steinfeld no ha mencionado nada al respecto. Veremos si en los próximos días concede alguna entrevista en la que cuente un poco más cuál fue su inspiración para este tema.