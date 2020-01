4 de 8 A pesar de haber trabajado junto a actrices de la talla de Emma Watson, Saoirse Ronan, Timotheé Chalamet, Rachel Weisz o Scarlett Johansson y ser coprotagonista de una de las películas de la nueva fase del MCU, Florence Pugh dice no haberse preparado nunca para la fama: "Me emociona que la gente vaya a verme, pero no se hasta qué punto esto va a cambiar mi vida"