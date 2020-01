¿Cuánto cuesta el vestido que lució Cristina Pedroche en las Campanadas?

El vestido que se puso Cristina Pedroche para dar las Campanadas en Antena 3 sigue siendo el tema más recurrente.

La presentadora volvió a acaparar todas las miradas en la última noche del año con una escultura creada por el artista Jacinto de Manuel a base de fibra de vidrio reciclado y terminada artesanalmente con pan de oro. La propia Cristina Pedroche describió este vestido como una auténtica obra de arte y, como tal, muchos son los que se preguntan cuánto cuesta el 'outfit' con el que la presentadora se convirtió en la diosa de las Campanadas.

Pues bien, Josie, el estilista personal de la madrileña, quiso desvelar este jueves la gran incógnita en Zapeando. "Es el más caro que yo le he puesto a Cristina Pedroche", admitió. "Son muchas horas de trabajo. Es un capricho hecho realidad. Son muchos ceros", y añadió: "No tiene precio porque ya forma parte de la cultura de masas de este país".

Sin embargo, Josie sí que se atrevió a decir que si él fuera Cristina Pedroche y quisiera vender el vestido pediría un kilo. ¿Estamos hablando de 6.000 euros (1 millón de las antiguas pesetas) o de 1 millón de euros?

¿Volverá a presentar las Campanadas?

Cristina Pedroche, como protagonista absoluta de la noche, también ha hablado en Zapeando de las Campanadas, dejando en el aire su regreso el próximo año. "A lo mejor estamos ante el fin de las Campanadas", empezó diciendo. "Cada año es más difícil, cada año ponemos el listón más alto y cada vez tengo que aguantar más críticas. Los años anteriores porque enseñaba mucho y este año que solo he enseñado un poco de brazo me han dado por todos los lados. Pues ya está, no pasa nada".

"A mí me encanta hacer las Campanadas y estoy feliz construyendo este sueño, pero no pasa nada. Soy una presentadora que puedo hacer otras cosas", concluyó.