Los actores de tele que ganan un millón de dólares por episodio

La gran competencia que hay entre las plataformas de streaming ha hecho que los mandamases de estas empresas sean más generosos a la hora de abrir la chequera. Netflix, HBO, Amazon Prime Video y el resto de gigantes quieren tener a las estrellas de Hollywood protagonizando sus series y sus películas y, lógicamente, ellos se están dejando querer.

Los protagonistas de Friends y The Big Bang Theory consiguieron contratos millonarios en las últimas temporadas de estas comedias, cobrando más de un millón de dólares por episodio. Podían negociar con los productores lo que quisieran porque les respaldaba un largo y exitoso recorrido. Sin embargo, los actores de renombre exigen ahora a las plataformas grandes cantidades de dinero para trabajar desde el principio en sus producciones.

Variety ha publicado recientemente un reportaje en el que da los nombres de algunos actores y actrices que cobran actualmente un millón de dólares por episodio. ¿Qué quiénes son? Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, por ejemplo, han ganado esta cifra por cada capítulo que han hecho de The Morning Show, la gran apuesta de Apple TV. La primera temporada consta de 10 episodios y ya ha sido renovada por una segunda entrega.

Pero ellas no son las únicas. La lista continúa con Nicole Kidman en Nine Perfect Strangers (Hulu), Steve Carell en Space Force (Netflix), Kerry Washington y Witherspoon (otra vez) en Little Fires Everywhere (Hulu), y Harrison Ford en The Staircase (Netflix). Todos ellos se embolsan, como mínimo, un millón de dólares por capítulo.

Y a ti, ¿qué te parece que las estrellas hollywoodenses cobren un millón por cada episodio? ¿Es mucho? ¿Se quedan cortos?