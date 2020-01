Top models de los 90: así coquetearon con la música (Vol. I)

En los 90, el fenómeno de las súper modells no sólo arrasó en las pasarelas. Algunos de los rostros más emblemáticos, aparte de en campañas que ya son míticas, también formaron parte de la cultura musical. Así comenzamos un repaso fashion donde los haya.

NAOMI CAMPBELL. El vídeo de George Michael Freedom reunió a Naomi y a Christy Turlington (que también protagonizó el Notorius de Duran Duran), entre otras. La top británica también apareció en el videoclip de Michael Jackson In The Closet o en el Erotica de Madonna, uno de los discos más polémicos de La Ambición Rubia, que salió a la venta junto al no menos polémico libro SEX, que estaba ilustrado por imágenes subidísimas de tono sobre prácticas sexuales donde los protagonistas eran 2PAC Shakur, Vanilla Ice y la propia Naomi. Y siguiendo con la temática sexual, también pudimos verla en el vídeo del tema Sexual Revolution de Macy Gray y Erykah Badu o en Change Clothes, donde Jay-Z y Pharrell pueden presumir de haber contado con ella. La Diosa de Ébano, como fue apodada, volvió a hacer juntiña con Helena Christensen, Eva Herzigova y Cindy Crawford para protagonizar en 2011 el regreso de Duran Duran con el tema Girl Panic!. Y qué decir del playback y lágrimas que se marca en el hermoso vídeo de ANOHNI, Drone Bomb Me. Antony Hegarty supo escoger. También probó suerte en el mundo de la música como solista, y grabó un disco en 1994, titulado Babywoman.

TYRA BANKS. Aparece en el vídeo de Jacko Black Or White, en la parte final en la que se encadenan diferentes personas, precedida de Glen Chin, que se transforma en ella. En Too Funky, de George Michael, contaron con ella y con Eva Herzigova, Linda Evangelista, Nadja Auermann, Emma Sjoberg, Estelle Hallyday, Shana Zadrick, y Beverly Peele. Sus incursiones musicales pasaron por un sencillo en solitario, en 2004, fecha en la que grabó Shake Ya Body. También probó suerte con la estrella de la NBA Kobe Bryant, "K.O.B.E.", y otro en la película de Disney Life-Size, Be A Star. En 2015 estrenó su videoclip con concursantes de ANTM , BOOTYFUL, para publicitar su línea de cosméticos Tyra Beauty. En cuanto a videoclips, se ha paseado desde el Love Thing de Tina Turner o el Don´t wanna lose you de Lionel Richie al Child´s Play de Drake.

KATE MOSS. Apareció en 1994 en el vídeo de Johnny Cash Delia´s Gone. Junto a Johnny Depp, Bono, Kid Rock, Sharon Stone y muchísimos más volvió a aparecer en otro gran vídeo del músico, God´s Gonna Cut You Down. Dos colaboraciones con Primal Scream, en los coros de Kowalski y Some Velvet Morning. En su currículum amoroso también ha contado con músicos como Jamie Hince, guitarrista de The Kills, Bobby Gillespie (líder de los mencionados Primal Scream), Evan Dando, de The Lemonheads, o el inestable Pete Doherty. Fue la absoluta y contorsionista protagonista del videoclip de White Stripes con su trallazo I Just Don´t Know What To Do With Myself, donde era una experta en pole dance en un vídeo dirigido a la sazón por Sofia Coppola. Menuda combinación. En 2016 homenajeó a Elvis Presley en un exhuberante vídeo donde encarnaba al desaparecido Rey del Rock con el tema The Wonder of You.

IMÁN. La viuda de Bowie también apareció en el vídeoclip de Michael Jackson Remember the Time, junto a Eddie Murphy.

CLAUDIA SCHIFFER. Westlife versionaron en los 90 el clásico de Billy Joel Uptown Girl, y contaron con Claudia para el vídeo. En el pasado, Joel se casó con la modelo que protagonizaba el vídeo, Christie Benkley, pero ninguno de los componentes de la boy band corrió la misma suerte. Aparte de cameos como en Love Actually, también hizo lo propio en el vídeo de Bon Jovi Say It Isn´t So, donde también aparecía Arnold Schwarzenegger como Terminator, Matt LeBlanc y Emilio Estévez.

GISELE BÜNDCHEN. La súpermodelo brasileña fue portada de Vogue Italia y se transformó en la emblemática cantante italiana Mina, en homenaje a los 60 años de su legendaria carrera. También ella ha lucido voz propia. La mejor pagada, ha versionado a Blondie y a The Kinks para las campañas de H&M.