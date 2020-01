Justin Bieber, David Bisbal y Ava Max: Escucha las primeras canciones de 2020

Comienza el año de una manera inmejorable: con los grandes lanzamientos de algunos de nuestros artistas más top y, sin duda, las grandes canciones que van a definir 2020. Hablamos de lo nuevo de Justin Bieber, que llega decidido a darnos lo mejor de sí mismo tras unos años de inflexión; hablamos de David Bisbal, que se adelanta a los Reyes Magos con un regalo en forma de disco y gira; y también de Ava Max, una de las más firmes promesas del pop internacional.

DAVID BISBAL - EN TUS PLANES. El almeriense estrena mes, año y década con En tus planes, toda una declaración de intenciones discográfica: colarse en tu vida a través de sus nuevas canciones. Bisbal ha querido lanzar este 3 de enero la canción que da título a su nuevo disco y que además encabeza el álbum. Se trata de un disco colorista que alberga todos los estilos que caracterizan al artista desde la rumba latina a la más sentida balada. 13 temas componen este trabajo, entre los que se encuentran colaboraciones magnas y ya conocidas del cantante con Juan Magan (Bésame), Sebastian Yatra (A partir de hoy) o Greeicy (Perdón), pero también nuevas composiciones que harán las delicias de sus fans.

JUSTIN BIEBER - YUMMY. El primer single del canadiense para esta nueva etapa que ha denominado Bieber2020, es un medio tiempo, una canción de trap con elementos de R&B, muy bien apuntalada por el sello inconfundible de Justin Bieber. Eso sí, escucharla nos remite al universo entre Drake y Post Malone. Cuenta con una producción muy cuidada y un estribillo muy contundente, el responsable de que la vayas a poner en repeat una y otra vez. Yeah, you got that ymmy-yum, repite en un estribillo marcado con el gancho de "and you stay flexin' on me"...

AVA MAX - ON SOMEBODY. Ava Max despedía 2019 con este tema que seguro que se convierte en una de las sensaciones de 2020 y que estará en incluida en su álbum de debut, previsto para este año. On Somebody es una canción eminentemente pop, pero con un sonido tropical y electrónico que la hace única. En ella, la artista vuelve a recurrir a esos juegos de voces que hacen que sus estribillos sean sencillamente explosivos. On Somebody es una prueba más de cómo Ava Max está reformulando las reglas del pop internacional.

MYKE TOWERS - LA PLAYA REMIX ft. MALUMA Y FARRUKO. El rapero puertorriqueño vuelve a defender su hueco en la escena con una colaboración que seguro le dará muchas alegrías. Revisita su éxito La playa, esta vez con un remix y la colaboración de dos de los máximos exponentes del reggaetón: Maluma y Farruko. Además, han hecho vídeo oficial y así es como suena y se ve este nuevo La Playa Remix.

MÓNICA NARANJO - PALABRA DE MUJER. Mónica Naranjo sigue celebrando sus 25 años en la música y lo hace a lo grande. Comienza el año editando Palabra de Mujer, su particular revisión del éxito de Donna Summer MacArthur Park, que interpretaba en muchos de sus conciertos al inicio de su carrera. Palabra de mujer comienza sutil, como balada en la que su poderosa voz crece cada segundo hasta romper en un estribillo loco en el que se instala el dance y la música disco. Esta será solo una de sus muchas sorpresas para el año que empieza. La artista gerundense ha confirmado además, nuevas fechas de su gira de éxitos Renaissance.

REYKO - SURRENDER. El propio grupo defiende así su nueva canción: “Con Surrender hemos tenido la ambición de escribir un himno atemporal de reconciliación y de hacer las paces. La canción habla de dejar nuestros egos de lado y preguntarnos si realmente vale la pena seguir peleándose con la única intención de conseguir tener la última palabra, ¿o deberíamos todos parar un momento y contemplar perspectivas diferentes?”. El vídeo que acompaña el sencillo sigue en la misma línea. Grabado en una sola toma en la costa sureste inglesa, juega con una estética de ensueño e hipnótica, mezclada con la simplicidad.

HAILEE STEINFELD - WRONG DIRECTION. Wrong Direction es una balada muy conmovedora en la que la artista canta a un amor que le duele pero al que es incapaz de guardar rencor. "Es tan desgarrador caer en la dirección equivocada", dice Hailee en una de las partes de la canción en la que muchos han visto la huella de su relación con Niall Horan, su expareja y exintegrante de One Direction.

PET SHOP BOYS - MONKEY BUSINESS. Los señores del pop electrónico de factura británica regresan con nuevo tema, una canción con elementos de música disco y un pop altamente sofisticado.

Se trata del tercer adelanto de su nuevo álbum, que se titulará Hotspot y que llega en enero de 2020 como continuación de aquel sublime Super (2016).