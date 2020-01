Podéis aprovechar lo que queda de Navidades para empacharos de los episodios de Niquelao!, el programa culinario en Netflix de repostería catastrófica presentado por la Terremoto de Alcorcón (versión española de Nailed It). Es ella quién nos da la receta musical, como buena maestra de ceremonias, para una semana que se antoja delirante.

LAS RECOMENDACIONES DE LA TERREMOTO

Bésame mucho, de Ray Conniff. "Los lunes para una vedette son gloria. Cuando todos arrancan la semana laboral, la vedette descansa. Con ella los titiriteros, actores y demás fauna farandulera. Es por ello que, más que empezar la semana, hablamos de acabarla, y eso hay que hacerlo con calma, día de relax, tu chati al ladito, chimenea, Filmin, vino y un buen lento, si puede ser para bailar agarrado. Por ejemplo, esa maravillosa versión de Ray Conniff y su orquesta y toda esa gente del coro que hace que parezca que tienes el salón lleno. Bésame mucho de Ray Conniff orquesta y coro".

La Terremoto de Alcorcón selecciona sus 7 canciones para la semana

Pass This on, de The Knife. "En general el lunes es un día que se respeta, pero los martes el teléfono, las citas y las gestiones acechan, por qué no algo marchosito, lo justo, un ritmo que te mueva los piececitos si estás sentado frente al ordenador. Este tema tuve la suerte de interpretarlo en el museo de arte contemporáneo de Mallorca con una banda de 8 saxofones, un batería, dj y video artista en un espectáculo efímero llamado Perhaps, quizá, pentura y me da mucha marcha, aunque sea tranqui. Escúchalo y si puedes ver el video clip mejor".

Que viene el coco, de Mary Begoña. "El miércoles es el mejor día para cantar canciones con estrofa y estribillo, arriesgando… Hay que ir preparándose para los bolos, las galas y la tournée, los teatros se ponen modo on. Un buen día para avisar Que viene el coco de Mary Begoña. Un clásico por revisitar con un sonido a trastero de tu abuela."

Jumpin’ Jack flash, de los Rolling Stones. "Ya estamos en temporada alta, los jueves ya son días serios de rimmel, tacón y poca vergüenza, esto bien se merece una canción de las que te quita las telarañas de la cadera a fuerza de golpe de batería y guitarreo. ¿Por qué no hacerte un Mick Jagger en el salón antes de salir? Vamos, lo que viene a ser descoyuntarte a modo de sesión heavy de stretching para enfrentarte a lo que te viene con el finde".

Marcia Baila, de Les Rita Mitsouko. "Y es que los viernes son cita obligada con la pista de baile, si encima te pones una canción en francés ese toque chic happy te da aún más subidón. Estos años, Paris me ha dado muy, muy buenos momentos, Le grand Casino de Paris, Maxim’s, Palais de Tokyo son algunos de los escenarios que han recibido a Pepa y a la Terre con mucho amor… así que nos vamos pa' Francia con Marcia Baila".

212 Flores, de La Terremoto de Alcorcón. "Dobles funciones, mañanas de vermú, ir de compras, unirte al resto del planeta en actividad. Para los mortales que no viven en el show business el día de soltarse la melena sabiendo que el domingo pueden dormir la mona, cuando eres vedette es el día top de trabajo, así que ¿por qué no escuchar un tema mío propio? El videoclip tiene mucha marcha y por supuesto no es original sino copiado de la mismísima Azaelia Banks, en blanco y negro y en homenaje a los tanguillos de la guapa de Cádiz de Lola".

You Spin Me Round Like A Record, de Dead or alive. "Y no por ser el día del señor, sino más bien de la señora que acaba los siete días por todo lo alto. Porque los domingos son los mejores. Cañas, comidas familiares, alguna resaca y saber que el lunes tienes libre. Eso sí que es para festejar. Así que os presto una de las canciones con las que más fiestas me he pegado y más vueltas he dado. ¡Y vuelta a empezar porque mañana es lunes!".

MIS RECOMENDACIONES PARA LOS POSTRES

Come on, de The Hives. Que no falte el aroma a rock.

Tear you apart, de She Wants Revenge. Temazo para cualquier escena importante de la semana que se precie.

Elephant, de Tame Impala. Los australianos más psicodélicos nos han dejado perlas como ésta.

Tutti Frutti, de New Order. Temazo que también contó con una remezcla de Tom Rowlands de Chemical Brothers.

Retrograde, de James Blake. Magia. Lorde también la versionó.

Love like a sunset part II, de Phoenix. De lo mejor que nos dejó Somewhere, de Sofia Coppola.

Guilty, de Barbra Streissand.

Barbra junto a Barry Gibb de los Bee Gees.