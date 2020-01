Maisie Williams y Charlie Heaton, juntos en el último tráiler de ‘Los nuevos mutantes’

20th Century Fox y Marvel acaban de publicar el nuevo tráiler de Los nuevos mutantes, el retorno de la saga X-Men en formato spin-off. Esta nueva historia se centrará en una nueva generación de estudiantes de la escuela de Charles Xavier, y cuenta en su reparto con Maisie Williams (Arya en Juego de Tronos), Charlie Heaton (Stranger Things), Anya Taylor-Joy (Glass), Alice Braga (Soy leyenda) y, presumiblemente, con Antonio Banderas (Dolor y Gloria) y Rosario Dawson (Sin City), aunque no los vimos en el tráiler, por lo que se deduce que sus papeles serán muy secundarios.

Con una evidente estética con tintes de terror y suspense y barnizada con la musica del Another Brick in the Wall de Pink Floyd, el nuevo tráiler de Los nuevos mutantes confirma lo que muchos augurábamos: la nueva aventura de la Patrulla X será mucho más oscura que la de sus predecesoras. Es más: la calificación por edades es de no recomendada para menores de 13 años.

Los nuevos mutantes es la última producción de Fox sin intervención directa de Marvel en el montaje final. Eso sí: la película ha sufrido numerosos recortes. Primero Josh Boone pasó por la dirección, pero tras la compra de Fox por Disney se volvieron a rodar numerosas secuencias de la película.

Boone abandonó el proyecto descontento. Disney hasta se planteó cancelar la película o lanzarla directamente en plataformas en streaming. Sin embargo, el mismo director ha confirmado que tras los numerosos baches y desavenencias creativas, al final veremos en cines el producto original tal y como lo concibió él mismo. "Si no, no estaría promocionándolo en mis redes", contestó, de manera tajante, a un usuario que le había preguntado sobre el resultado.

Habrá que esperar hasta el 3 de abril de 2020 para poder verla en cines, pero las primeras críticas profesionales ya están siendo muy positivas.