Danna Paola, viral por una bronca en directo a un concursante de ‘La Academia’: “Es una falta de respeto insultar a una mujer”

Danna Paola tiene una agenda llena de proyectos, y entre ellos está el de ser jueza en La Academia -un talent show que vendría a ser el OT mexicano-. Y fue precisamente en este donde ha tenido un pequeño rifirrafe, para sorpresa de todo el mundo, en un momento que se ha vuelto totalmente viral:

Danna Paola estalla como jueza: “Es una falta de respeto insultar a una mujer”

Como se ve en el vídeo, la también actriz de Élite empieza elogiando al aspirante de una forma sospechosamente irónica, hasta que radicalmente cambia su discurso: "Tú dime, ¿así no soy culera contigo?". Unos instantes después -en los que tanto la audiencia como el concursante se quedaron sin palabras-, aclaraba que había visto como la tildaba de "culera" dentro de la academia, donde el momento fue captado por las cámaras.

Danna Paola fue clara: "No estoy en esta silla por verme bonita, es porque llevo 20 años de carrera en esto y nunca le he faltado el respeto a nadie". Así, le comunicaba después que no iba a volver a juzgarle por no respetar su papel como parte del jurado, aunque no dudó en decirle que no había visto ningún cambio a mejor tras su repesca.

Las disculpas del concursante no sirvieron de mucho, pues la decisión de la artista sirvió de ejemplo para el resto del jurado. Uno de ellos, incluso, comentó que "culero es lo que hiciste tú" refiriéndose a su actuación. Un mal rato que llegó al cuarto de hora y que, tras él, acabó con su expulsión del concurso tras no alcanzar los mayoría de votos del público.

La artista y actriz, por su parte, aclaraba después la situación por su cuenta personal de Twitter: "Los dos últimos años he aprendido a no quedarme callada nunca más". De este modo también hizo alusión a quienes le compararon con Lucrecia, la villana de Élite que interpreta en la serie de Netflix y quien tiene un momento similar en la segunda temporada de la misma.

Parece que todo ha quedado aclarado, y sobre todo, que Danna Paola sabe cuándo hablar y cómo hacerlo. Y a ti, ¿te parece justa la reacción de la artista en el tema?