Timotheé Chalamet será Bob Dylan en ‘Going Electric’, el nuevo biopic de James Mangold

No cabe ninguna duda de que el XXI está siendo, para Hollywood, el siglo de los biopics musicales. Los éxitos arrolladores de Bohemian Rhapsody y Rocketman, sendas obras musicales sobre las vidas de Freddie Mercury y Elton John, han dado alas a otras productoras a sumarse al carro de revivir viejas glorias musicales a través del celuloide. Es el caso de Going Electric, la nueva cinta de James Mangold con producción de Fox Searchlight sobre la vida de Bob Dylan, a quien encarnará el actor Timotheé Chalamet.

Según información adelantada por el portal especializado Deadline, Chalamet ya está trabajando codo con codo con el director y poniéndose al día en sus clases de guitarra para encarnar a Dylan.

La película narrará los orígenes musicales del cantante, originario de Duluth, desde sus primeros temas folk en los años sesenta, con temas como Like a Rolling Stone o Ballad of a Thin Man hasta su paso por el rock n' roll y sus deslumbrantes Knockin' On Heaven's Doors y Gotta Serve Somebody.

Fox ya ha adquirido los derechos, por lo que incluirá temas originales de Bob Dylan. Lo que aún desconocemos es si estos estarán cantados en playback o el propio Chalamet los interpretará personalmente.

No es la primera vez que Mangold se enfrenta a un bopic musical. En 2005 firmó Walk de Line, sobre la vida del mítico cantante country Johnny Cash y su esposa June Carter, con Joaquin Phoenix y Reese Witherspoon de pareja protagonista. Una obra que a ella le valió un Óscar a mejor actriz principal.

¿Será este nuevo biopic la confirmación definitiva de que Chalamet es la gran promesa de Hollywood y está llamado a convertirse en el nuevo Leonardo DiCaprio o Brad Pitt del siglo XXI? ¿O tiene aún una carrera más prometedora?