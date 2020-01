Shakira tiene claro el mensaje que quiere dar con su actuación en la Super Bowl

El próximo 3 de febrero todo el mundo estará pendiente de una de las actuaciones del año: la de Shakira y Jennifer Lopez en el descanso de la Super bowl. El pasado septiembre, muchos y muchas celebraban que, por primera vez en la historia, dos mujeres latinas fuesen las protagonistas del show (que lo ven más de cien millones de personas). El espectáculo, que tendrá lugar el en el Hard Rock Stadium de Miami, durará alrededor de quince minutos y seguro que será uno de los momentos musicales del año.

Pues bien, este fin de semana, Shakira ha hablado sobre el show que está preparando para la ocasión en 60 minutes del canal estadounidense CBS. “Me vas a ver en todo mi esplendor, lo que significa que estaré estresada”, ha asegurado la cantante de Waka Waka. “Estaba en mi lista de cosas por hacer, así que el próximo 3 de febrero, voy a poder tacharlo”, ha continuado diciendo.

Además, durante la entrevista del programa, Shakira ha hablado del mensaje que quiere enviar con su actuación: “Creo que el mensaje que quiero dar con mi actuación es ‘mira, soy una mujer y soy latina’. No ha sido fácil para mí llegar a donde estoy. Estar en la Super Bowl es una prueba de que todo es posible. Que los sueños de una niña de Barranquilla (Colombia) se pueden hacer realidad. Yo voy a estar allí, dándolo todo”.

Seguro que la actuación de Shakira no deja indiferente a nadie y es que, tal y como asegura la colombiana en la entrevista, es muy perfeccionista:

“Puedo ser muy dura conmigo misma, queriendo que todo sea al cien por cien perfecto. Sé que la perfección no existe, pero es una lección que aún no he aprendido. Si fuera por mí, no celebraría ninguno de mis shows”.

Sin lugar a dudas, Shakira va a hacer historia el próximo 3 de febrero junto a Jennifer Lopez. No le perderemos la pista a las redes sociales de la cantante por si decide darnos alguna pista más sobre la actuación.