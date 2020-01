David Bisbal se emociona al recordar la canción que ha hecho para su hijo Mateo

LOS40 Global Show se estrena en 2020 con un programa que ha contado con la esperadísima intervención de David Bisbal, que ha visitado los estudios centrales de nuestra radio para presentar el que ya es su séptimo trabajo discográfico: En tus planes.

"En tus planes hemos hecho una historia un poco irreal para que la gente eche a volar su imaginación", dice el artista sobre un álbum que reúne algunos de sus últimos hits, como A partir de hoy (con Sebastián Yatra) o Perdón (con Greeicy). "Lo mío son las rumbas latinas desde siempre, desde Lloraré las penas. Ahora he tenido la oportunidad de volver a ese sonido y lo he disfrutado muchísimo".

Pero además de ese regreso a lo latino, David Bisbal también ha incorporado varias baladas, un género imprescindible en su discografía: "Me gusta hacer canciones más especiales y menos convencionales. Hay baladas para todos los gustos. Unas son más radiales y otras nunca sonarán en una radio, pero para mí son sumamente importantes. Hay una canción que le dedico a mi hijo Mateo para hablarle de su hermana", añade Bisbal, visiblemente emocionado.

David Bisbal y Tony Aguilar en LOS40 Global Show / LOS40

"También hay otra canción que habla de la historia con mi mujer, porque habla del tiempo y de cómo a veces somos impacientes en que todo suceda rápido y tenemos que hacer todo lo contrario. Se llama Lento", afirma el cantante.

Aunque el lanzamiento del álbum está muy reciente, David Bisbal también ha confirmado en el programa de Tony Aguilar que publicará próximamente otros temas: "No me voy a quedar aquí. Seguramente salgan más canciones y algunas colaboraciones".

La experiencia en 'Frozen 2'

Además de hablar de En tus planes, David Bisbal también ha hecho balance de su 2019 en LOS40 Global Show, un año en el que ha participado en la banda sonora de una de las películas más esperadas del último lustro: Frozen 2. "Fue un proyecto muy bonito hacer Mucho más allá", afirma antes de contar cómo fue la prueba que hizo para Disney.

Videoclip oficial de 'Mucho más allá'

"Estaba grabando este disco y me llamaron para hacer una prueba musical que consistía en la grabación de cinco frases, las más conflictivas de la canción. La versión original es la de Panic! at the Disco y ellos tienen una tesitura brutal. Me costó mucho trabajo grabarla, pero al final se decantaron por mí. Es un proyecto importante y estoy muy agradecido", termina.

Si quieres ver la entrevista completa de David Bisbal en LOS40 Global Show…¡dale al play!