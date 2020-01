Tote King confiesa en ‘La Resistencia’ cómo le afectan los conciertos a su vida sexual

Un buen día estaba Tote King enfermo en casa, apalancado en el sofá dispuesto a ver con su novia una historia de asesinos en serie cuando recibió la llamada de su manager para decirle que le esperaban en La Resistencia.

Se vistió, cogió un AVE exprés y esa misma tarde estaba en el programa junto a David Broncano hablando, entre otras cosas, de los tiburones blancos que pudo ver en Sudáfrica metido en una jaula bajo el mar.

A finales de febrero, el rapero publicará Búnker, un nuevo libro donde volverá a expresarse con la crudeza que caracteriza a su rap de vieja escuela. Y es que, en todo el tiempo que lleva dedicado al género ha visto cómo las cosas van cambiando, empezando por la manera de expresarse. “Si tú dijeras ‘rap crudo’ en una reunión de raperos modernos, te dirían ‘buah, tío, eso ya no se dice’. Son muy snobs”, aseguraba.

Tendríamos que haber ido LOS PRIMEROS y en cualquier categoría, pero vamos a perdonar a David Broncano y al equipo por habernos invitado a su programa tan tarde por 3 motivos: pude abrazar a Ignatius, durante la entrevista hablamos de tiburones blancos y nos regalaron un pollo. https://t.co/9pljCiOU0j — ToteKing (@ToteKingOficial) January 7, 2020

Él es de ideas claras y lo demostró cuando pasó de ir a Las Vegas cuando le nominaron a un Grammy. “Yo lo máximo que hago es levantarme del sofá, coger un AVE y venirme aquí a tomarme un cubata. Pero irme 12 horas a Las Vegas, a una alfombra roja con cuatro chavales y cuatro chavalas y que no me paguen un duro… no voy”, confesaba.

Y ahí no quedaba la cosa porque cuando Broncano le preguntó por las ventajas de ir a los Grammy él reconoció que “es una de las mentiras más grandes de la industria: ‘Tú vas allí y haces contactos. Hay que ir a las fiestas…’, yo no he ido a una fiesta en mi vida, bueno, a tres, cuando me di cuenta de cómo iba el tema y vi que esos famosos contactos no se hacían… ya no voy. Mi novia se enfadó porque decía ‘cabrón, cógelo y nos vamos a Las Vegas’”.

Y tras una charla en modo La Resistencia, la cosa terminó con el ritual de rigor. Sorprendido ante lo que vio en la caja y una confesión sexual. Tras reconocer que tenía sexo una o dos veces por semana aclaró que los conciertos le quitan fuerza.

“Se puede medir en dos cosas, en los polvos que puedo echar y en cómo puedo pegarle al saco, entrenar, levantar pesas y suele ser siempre que pierdo hasta el miércoles. Si toco viernes y sábado…lunes, martes y miércoles estoy derrumbado. No puedo hacer otra cosa que tumbarme, intento leer, no puedo follar ni entrenar, pero el jueves ya estoy como un toro”, confesó.

