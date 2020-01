Dua Lipa se disfraza y utiliza algunas de sus canciones para liarla en un supermercado

Para muchos, eso de ir al supermercado a hacer la compra, supone uno de los suplicios rutinarios que evitarían si pudieran. Los que están en ese grupo, seguro que nunca se han encontrado con Dua Lipa… tal vez cambiarían de opinión.

La cantante ha aceptado uno de los restos de Ellen DeGeneres y ha accedido a disfrazarse con una larga peluca castaña, ponerse gafas e intentar captar la reacción de los compradores cuando se acercaba a ellos a recitarles la letra de alguna de sus canciones como si de una conversación normal se tratara.

Sí, se trataba de una cámara oculta para ver la reacción de esas personas ante el acercamiento de una extraña hablando de cosas sin sentido. Bueno, o no tan sin sentido, que ya sabemos que Dua Lipa es muy de expresar sus sentimientos en sus temas. Claro que una cosa es contarlo en una canción y otra muy distinta, soltárselo a un desconocido en un supermercado.

Escogió tres de sus canciones: Don’t start now, One Kiss y New rules. Se metió en un supermercado de Los Ángeles y se puso manos a la obra. Como podrás imaginar, las reacciones fueron para todos los gustos. Los hay que no pueden más que mirarla con cara de extrañeza, los que le siguen el juego e, incluso, los que le dan ánimos.

“Solo reuniría el coraje para hacer esto para Ellen DeGeneres 😝 Me divertí mucho haciendo la broma Speak The Lyrics y estoy muy emocionada de estar en el programa esta semana‼”, confesaba en sus redes.

Después de ver el resultado de su reto, amigas como Paris Hilton no han podido más que comentar que “esto es fantástico 💀 Te quiero Ellen DeGeneres 😍”. Y no podemos más que sumarnos porque tiene su gracia y hay que reconocer el valor que le echa la cantante.

Está claro que está en modo diversión. No hay más que ver sus fotos de los últimos días. Está en Miami disfrutando de la familia, su novio, las amigas y el sol. Eso sí que es empezar el año bien. Un año en el que tiene previsto sacar nuevo disco, Future nostalgia.

De momento, parece haberse tomado unos días de descanso para recargar pilas y afrontar todo lo que se le viene encima.