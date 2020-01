Vega reaparece y critica su paso por OT 2: “Me impactó que la música dejara de ser divertida”

Vega es una de las concursantes más recordadas de 'OT 2' y, en cambio, ella ha apostado por una carrera muy alejada del mundo televisivo.

Muchos recuerdan aún a la cantante frente a Nina en una de las mayores broncas que los profesores echaron en aquella edición.

Ahora, 17 años después, la cordobesa ha hecho balance de aquella experiencia en 'Un país para comérselo'.

"No acababa de llevar muy bien el sentirme observada"

Ariel Rot habló con Vega sobre su actual carrera musical en la que ha logrado tener su propia compañía de discos, en la que también compone sus temas y canciones para otros.

Al preguntarle por sus inicios en 'OT 2' ella hizo la siguiente reflexión: "Siempre que miro atrás pienso que todo sirve. La experiencia fue para alguien que tenía la música como un hobbie, una pasión y me impactó que dejara de ser algo divertido. Creo que es lo que no encajé bien. Y en televisión no acababa de llevar muy bien el sentirme observada en cada movimiento que hacía".

La artista también señaló la falta de una formación más completa: "Sobre todo, siempre tuve claro que me gustaba escribir canciones. Eso era poco compatible con el formato".

Además, dejó entrever que el foco mediático que daba el concurso no era lo que buscaba: "Desarrollar una carrera empezando en un mar tan grande en el que te sueltan. La decisión de hacerla a largo plazo y volver y empezar en otros sitios a tocar para 90 personas para tomar las riendas de tu carrera... no es fácil".

Por lo que acabó tomando otro rumbo: "Arranqué un proyecto en solitario independiente, con una base de gente a la que acostumbré a pagar una entrada para verme. Dejé de tocar en aforos gratuitos, por decisión propia, porque quería que pusiesen en valor lo que iban a escuchar y con garantías".