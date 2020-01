¿Cuáles fueron los mejores estilismos de 2019 según los profesionales?

Ya hemos dejado atrás el 2019 y por fin podemos examinar las elecciones estilísticas de nuestros artistas favoritos. ¿Habrán aprobado? Esta vez vamos a ser buenos y nos vamos a centrar en los aciertos. Para ello, hemos pedido ayuda a cinco estilistas profesionales del mundo de la moda. Todos ellos han elegido sus dos looks favoritos del pasado año, uno nacional y otro internacional. ¿Cuáles serán? Sigue leyendo para descubrirlo.

Antoinella, estilista de Aitana, Amaia Salamanca o Los Javis

Aitana en los Cosmopolitan Awards

"Este es uno de mis looks favoritos de este pasado 2019 con Aitana. Descubrimos esta diseñadora israelí (May Mashiah) y nos encantó por sus diseños sencillos en los que siempre resalta la silueta femenina de una forma muy sensual, pero sin perder elegancia. Me gusta mucho el resultado final, pero no solo por la estética, sino por lo que representa. Veo a una Aitana que, después de su paso por OT, se ha consolidado como una artista respetada, con las ideas claras y segura de sí misma".

Frank Ocean en la Gala Met

"Para mí, este look es sinónimo de elegancia, comodidad y personalidad. Acudir a un evento como es la Gala Met con esta sobriedad me resulta muy llamativo y, ¿por qué no? También muy acertado. Este anorak de nylon con camisa y corbata me parece una apuesta arriesgada y que muy pocos se atreverían a combinar".

Víctor Blanco, estilista de Ester Expósito, Nieves Álvarez y Silvia Abascal

Pastora Soler en La Voz Kids

"Después de tres años viviendo en Los Ángeles, volver a trabajar con Pastora Soler fue maravilloso. Ella es una mujer que le gusta sentirse guapa y transmitir la misma fuerza que derrocha en el escenario. Cuando me llamó, supe que quería hacer algo muy moda, pero también juvenil y divertido al tratarse de la final de La VozKids".

Jennifer Lopez en el desfile de Versace

"A nivel internacional te diría que JLo en el desfile de Versace (Milan Fashion Week). Mi vestido favorito de todos los tiempos es el que llevó en los premios Grammy en el 2000 y ver la reinterpretación de ese print casi 20 años después, fue algo mágico".

Ángela Esteban-Librero, estilista de moda y consultora creativa

Rosalía en los premios Grammy Latinos

"Al dejarse entrecejo hace una gran declaración de intenciones y además le favorece mogollón. El entrecejo hace referencia a Frida Khalo, mujer adelantada a su tiempo, empoderada, con gran influencia en la moda y referente de la liberación femenina. Y además apuesta por utilizar fundas de oro, que aunque siempre se relaciona con la cultura del hip hop, esta costumbre se remonta los mayas. Estos se ponían jade en los dientes para mostrar que eran ricos".

Cardi B en la Gala Met

"He elegido este look de una de mis artistas internacionales favoritas porque representa el exceso y la fusión de Cardi B, reina del rap americano, concretamente del Bronx; con rey del tailoring: el diseñador americano Thom Browne. Todo esto en un escenario como es la Gala Met".

Ana Rojas, estilista de moda freelance

Rosalía en el videoclip de Yo x Ti, Tu x Mi

"Me encanta el efecto que crea la unión de las bailarinas con la cara tapada y Rosalía con ese look de Richard Queen ajustado y muy sexy. Todo ello invadido por el estampado de flores. ¡Es mi escena favorita del vídeo!".

Dua Lipa en los American Music Awards

"La combinación del rosa y el lazo negro ha sido una de las tendencias más potentes en la alfombra roja. Y cromáticamente queda muy bien con la esmeralda y la doble tonalidad de su pelo. Además, se atreve con una coleta alta, que no todo el mundo lo hace, pero para mí es muy favorecedora".

Bianca Fuentes, estilista freelance y consultora de moda

Leiva en LOS40 Music Awards

"Me parece que pocos tributos se lleva este hombre por su estilo. ¿Nada nuevo en sus looks? Puede ser, tampoco esa debe ser nunca la meta final, encontró un estilo que le favorece a través de los años y si él no se cansa, yo tampoco. Las combinaciones traje slim fit + jersey con cuello cisne son acierto seguro y para contrarrestar un posible aire aburguesado lo adereza a la perfección con complementos en un look entre lo dandy y lo canalla".

Camila Cabello en la fiesta Power of Young Hollywood de la revista Variety

"¿Se puede llevar escote y minifalda? Pues sí, ¿y si todo es ajustado? Pues claro. Este minivestido de Zuhair Murad Couture es ejemplo de acierto, ensalza la figura con el efecto de wrap dress ochentero y una maravilla de cinturón joya a juego. Es a la vez coqueto y sexy".