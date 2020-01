David Otero y Taburete reviven ‘Una foto en blanco y negro’ de El Canto del Loco

A todo el mundo le encanta recordar las canciones que más han marcado su vida. Canciones antiguas, que hemos oído miles de veces y que terminan siendo, queramos o no, en parte de nuestra banda sonora. El nuevo trabajo de David Otero va de eso. El artista va a sacar 3 EPs de colaboraciones donde repasará las canciones que más han marcado su carrera, desde El Canto del Loco a David Otero, pasando por El Pescao.

La carta de presentación de este nuevo proyecto verá la luz el próximo 24 de enero, y estará capitaneado por una de las canciones más míticas de El Canto del Loco, Una foto en blanco y negro, uno de los temas con los que el cantante se siente más orgulloso. Y lo hará nada menos que con la compañía de Willy Bárcenas, de Taburete.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de David Otero (@davidoteromusic) el 15 Oct, 2019 a las 10:05 PDT

"Cogimos la guitarra y salió solo, Willy se veía en ese tema desde el principio y su voz encajaba a la perfección. El resto del grupo vino a la grabación, a mí me apetecía que la banda se involucrase, me recuerdan mucho a nosotros. La colaboración fue muy natural y muy fácil. Lo he disfrutado muchísimo", ha confesado el músico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de David Otero (@davidoteromusic) el 3 Dic, 2019 a las 9:01 PST

¿Qué canciones encontraremos? Desde Castillo de Arena, hasta Peter Pan, pasando por Aire, un total de 12 canciones en las que ha contado con reconocidos artistas del panorama nacional como Ana Guerra, Marta Soto o Funambulista. Además, habrá tres canciones inéditas. ¿Tendremos gira?