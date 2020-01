Ya es oficial: Jungkook (BTS) es el fan número uno de Justin Bieber

Hay cosas que no se pueden remediar, y eso es un hecho. Y ser una de las mayores promesas de la industria de la música actual no te convierte en un ser innerte sin sentimientos. Este es el caso de Jungkook, integrante de la exitosa banda de K-Pop BTS, que ha vuelto a mostrar públicamente su amor por el talento de Justin Bieber.

Todo ha ocurrido este 9 de enero, cuando el surcoreano ha compartido el videoclip oficial de la nueva canción del canadiense: Yummy. Y lo ha hecho junto a dos emojis: el del pulgar hacia arriba y el del corazón rojo. Vamos, que todo apunta a que es la única canción que ha sonado en los auriculares de Jungkook en los últimos días.

Como era de esperar, el tuit ha revolucionado las redes sociales, recibiendo más de 72.000 retuits y 211.000 likes en menos de media hora. Hasta el nombre de 'Jungkook' se ha posicionado entre las tendencias de esta red social. ¡Menuda locura!

Pero lo cierto es que esta publicación no ha sorprendido del todo a sus seguidores, pues no es la primera vez que el cantante muestra públicamente su adoración por la música de Bieber. De hecho, ya le declaró su amor a través de sus propias versiones de los mayores hits del canadiense. Uno de ellos es Nothing Like Us, que ya ha emocionado a millones de personas alrededor del mundo.

Pero lo cierto es que Yummy no es el único lanzamiento que ha ocupado las portadas de todos los medios en las últimas semanas. Ha sido Map Of The Soul: 7, el nuevo álbum de BTS, el que también ha generado la histeria entre sus seguidores. Aunque para escucharlo tendremos que esperar al 21 de febrero para escucharlo.

Y tú, ¿compartes pasión por Justin Bieber con Jungkook? ¡A él le obsesionan sus canciones!