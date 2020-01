Pablo Motos criticado por su actitud ante Will Smith en ‘El Hormiguero’

Pablo Motos tiene que someterse al escrutinio del público cada vez que emite uno de sus programas de El Hormiguero. Y aunque tiene el favor de los espectadores, que le apoyan con la audiencia que consigue cada día, no se libra de las críticas. Es lo que tiene ocupar el prime time con su éxito.

El caso es que ha recibido por séptima vez en su plató a Will Smith al que ya califica como buen amigo. El próximo 17 de enero se estrena en los cines la tercera entrega de Dos policías rebeldes, la saga que comenzó hace ya 24 años. Y no acudió solo sino que lo hizo con su compañero Martin Lawrence.

Claro que dicen que donde hay confianza da asco y entre Motos y Smith parece haber mucha. Tanto, que no dudaron en dejar en un segundo plano al tercero en discordia que estuvo relegado a ser, prácticamente, una figura decorativa del programa. Y eso, ha recibido duras críticas en redes sociales.

Claro que tampoco es que no hiciese nada, que también demostró su sentido del humor y lo bien que se le da eso de la música. Él mismo dejó claro cómo se había sentido en el programa: “Me lo he pasado bomba, me ha encantado estar aquí. Ha sido un disfrute total”.

Eso sí, tanta atención centrada en Will Smith nos ayudó a conocer detalles como, por ejemplo, por qué no hizo el papel de Neo en Matrix. “Las hermanas Wachowski vinieron a hablar conmigo y me contaron de qué iba, pero yo no entendía nada de lo que me estaban contado”, relató el actor, “me decían que iban a inventar unas cámaras e imaginarnos que podía saltar en el aire, que me quedaba parado, pero mientras estaba así, las cámaras darían vueltas a mi alrededor mientras yo no saltaba”.

Finalmente rechazó el papel y aceptó otro. “Tras decirles que no, hice Wild Wild West”, confesó, despertando las risas de todos. Y es que, hay que recordar que esa cinta recibió críticas muy negativas.

El caso es que el papel de Neo acabó en manos de Keanu Reeves. “hemos hablado del tema un par de veces y la verdad es que Keanu fue un Neo perfecto. Cuando ves esa película y a él…”, aseguró Smith, “yo iba a ser Neo y Val Kilmer iba a ser Morfeo. Pero creo que al final fue mejor la combinación que eligieron –con Laurence Fishburne como Morfeo- porque yo soy negro y probablemente Morfeo no habría sido negro. Si lo hubiera hecho yo, habría sido peor”.

También hablaron de la costumbre del actor de viajar por el mundo sin dinero en metálico, lo que le llevó, en una ocasión, a tener que pedir dinero a un fan en un supermercado para comprar una botella de agua.

Incluso, llegaron al acuerdo de hacer un programa juntos. Eso sí, Martin Lawrence, al lado, escuchándolo todo.