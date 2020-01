Tony Aguilar nos llena de nostalgia contando los inicios de Estopa en su funeral

Estopa está de celebración. 20 años de carrera bien merecen un disco y una gira como la que nos han presentado ellos con Fuego. Claro que, poco podían imaginarse que podía tratarse de su último trabajo y que, tendrían que asistir a su propio funeral.

Y es que ya se sabe que jugar con fuego no trae buenas cosas y puede pasarte factura. A ellos les ha pasado, y es que su carácter un tanto kamikaze, en algunas ocasiones, y su negativa a recurrir a los dobles en escenas peligrosas, les ha llevado a su fin.

El fuego que tanto han disfrutado creando ha sido el que ha acabado con ellos y todo gracias (sí, estamos agradecidos) a El cielo puede esperar, el programa de #0 que nos ha hecho aficionarnos a los funerales.

Al suyo han acudido viejos amigos que admiran su forma de ser y su trabajo. El actor y presentador Santi Millán, el periodista deportivo José Ramón de la Morena o músicos como Macaco, Muchachito o Albert Pla, no han querido perder la oportunidad de asistir a su despedida.

“Ahora que me he muerto, me he dado cuenta de que todos los momentos en los que me he tomado la vida en serio han sido una pérdida de tiempo”, afirmaba José Muñoz reflexionando sobre lo que ha sido su vida tras escuchar las anécdotas de sus amigos.

“Estopa eran barrio”, comenzaba diciendo el maestro de ceremonias. Y en ese barrio conocieron a nuestro compañero Tony Aguilar que fue el primero en poner sus canciones en la radio sin saber siquiera que aquellos que cantaban eran compañeros de colegio de su hermano Hilario.

Aguilar ha logrado que empaticemos con unos inicios de barrio, de esos que conquistaron a media España (por no decir a España entera) que estaba sedienta de verdad y realidad, la que ellos exponen en sus canciones, sin filtro y sin recurrir a lo políticamente correcto.

Pau Gasol, Sabina, Serrat o Calamaro también han querido estar presentes, aunque fuera a través de vídeo. Y no ha faltado música. La versión que ha hecho Vanesa Martín de Era, ha logrado que escuchemos la música de Estopa de otra manera.

También han puesto música Las Negris, Los Chichos, Tomasito, Joe Crepúsculo, Albert Pla, Muchachito y El Canijo de Jerez.