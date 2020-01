DiCaprio se juega la vida para salvar a un bañista de morir ahogado en el mar Caribe

El pasado 30 de diciembre Leonardo DiCaprio estaba de vacaciones en la isla caribeña de Santo Bartolomé junto a su novia, Camila Morrone. El actor de Érase una vez en Hollywood se encontraba de juerga en su barco cuando escuchó por radio que un hombre había caído por la borda de un velero. Nadie era capaz de encontrarlo.

DiCaprio, que es un firme defensor de los derechos humanos y un activista comprometido con el medio ambiente, se lanzó a la mar capitaneando su navío y se dispuso a dar con aquel desafortunado turista perdido en el océano.

Once horas estuvo esperando el hombre, de 24 años y nacionalidad francesa, a ser rescatado. Al borde de la muerte, exhausto y sin fuerzas, finalmente vio cómo el actor de Titanic lo salvaba de perecer ahogado. Debió pensar que estaba soñando: tras dar todo por perdido fue rescatado por Leonardo DiCaprio.

Pocos minutos después del suceso se avecinó una fuerte tormenta que habría acabado con cualquier atisbo de esperanza de encontrar a aquel sujeto sano y salvo. Hasta podría haber puesto en riesgo la vida del actor de no haber vuelto a la costa a tiempo. Gracias a Dios, la heroica actitud de DiCaprio y la presteza con la que se echó a la mar impidieron la tragedia.

La posibilidad de haber rescatado a aquel tipo, cuya identidad no ha trascendido, era de una entre un millón, según el Capitán DiCaprio. Una historia digna de película. ¿Le pasará el actor los derechos a James Cameron? Que no se diga que no tiene buen material para una secuela de Titanic.