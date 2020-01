Ed Sheeran con Camila Cabello y Melendi quieren situar en la lista sus nuevos singles

El disco de colaboraciones de Ed Sheeran sigue deparando gratas sorpresas. Después de llegar al número uno de la lista con I don't care, con Justin Bieber, y de protagonizar un excelente recorrido con Beautiful people, con Khalid (que permanece en el chart, en el #13), el pelirrojo puede insertar este sábado su nuevo single, South of the border, al lado de Camila Cabello. Es uno de los dos candidatos de esta semana.

De materializarse su entrada como novedad, ambos podrían hacer doblete, pues Camila Cabello también está en la lista con otra canción, Liar (#12). No. 6 Collaboration proyect, el álbum de dúos de Sheeran, no para de darle alegrías. Está nominado a los Grammy de este año, y ha sido número uno de ventas en las principales listas del mundo, incluidas las de Estados Unidos y Reino Unido. Si quieres que esta particular colaboración (en la que también participa Cardi B) se haga un hueco en el ránking de LOS40, apóyala con el HT #MiVoto40 en Twitter.

También aspira al chart esta semana uno de los grandes de nuestro pop: Melendi. El tema que nos presenta es Casi, y está recogido en su último álbum, 10:20:40, con el que ha alcanzado el primer puesto de la lista oficial de ventas y ya es disco de oro. El asturiano está atravesando uno de sus mejores momentos, como prueba este tema, en el que se acerca al country-pop incorporando el sonido de banjo y unos coros que nos recuerdan a Morat. La letra, cargada de ironía, es puro Melendi.

Melendi ofrecerá el próximo 17 de enero en Madrid uno de los conciertos más importantes de su actual gira, y acto seguido volará a América para actuar en México y Florida. Veremos si los apoyos que sus seguidores ya le están brindando con el HT #MiVoto40Melendi son suficientes para que regrese a la lista.

¡Suerte a todos!