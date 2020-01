Rayden, Roi o Blas Cantó ya han felicitado el cumple a Álvaro Soler

“Hoy me dieron la bienvenida a un mundo rodeando de gente de la que aprendo cada día y que me siento muy afortunado de tener. Gracias por hacerme feliz cada día! Voy a disfrutar de mis últimos veintitantos #29”. Estas palabras, junto a un vídeo en el que le vemos soplando las velas pinchadas sobre un croissant, nos han recordado que Álvaro Soler despide este 2020 la veintena.

Lo que no tenemos claro es si el deseo que ha pedido al soplar se cumplirá porque no lo ha conseguido a la primera. Va a tener que entrenar de cara a la treintena.Lo que sí tenemos claro es que Álvaro Soler es un tío que se hace querer y lo demuestran las primeras felicitaciones que ya ha recibido.

Rayden: Felicidades!!!!

Roi Méndez: Licidades capitán!

Rosana: Yyyyy queee cumplas muchos más!!!!! 🎉🎉🎉

Natalia Lacunza: Felicidades Álvaro!!! Beso grande ❤️❤️❤️

Famous: FELICIDADES ALVAROO!!!🥳🥳❤️

Blas Cantó: Feliz cumpleeee 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

El cantante cumple años lleno de felicidad porque no puede quejarse de cómo le va profesionalmente y porque tiene a su lado a la chica que quiere, Sofía Ellar. “Podría estar más feliz. Pero pensándolo bien... no lo creo”, reconocía ella hace tan solo unas horas.

Y es que la pareja es una de las más queridas en la escena musical de nuestro país por sus propios compañeros. Buena prueba es el reto de ‘Enemigos Invisibles’ en el que han participado estas navidades, en el que trece artistas españoles dedicaban una canción a su ‘enemigo’. Una manera de descubrir pequeños secretillos de los artistas que escuchamos a lo largo del año.

La canción para Soler corrió a cargo de su amigo David Otero que no pudo más que reconocer que “aunque lo he intentado no he encontrado nada malo que cantar sobre él. Entonces cogí la guitarra y me puse a recordar el día en el que alguien por la calle me confundió con él”.

Y salió una canción con sentido del humor, algo que ambos comparten. No había más que ver el vídeo que grabó el cumpleañero para este reto. Le tocó Carlos Sadness y quiso mimetizarse del todo. Para eso se puso una peluca, unas gafas de sol, una camisa vaquera con colores y un ukelele. Así descubrimos la obsesión del catalán por las papayas, las chuches y la playa.

No hemos querido perder la oportunidad de sumarnos a la felicitación general y desearle lo mejor a Álvaro Soler en estos 29 que comienza hoy.