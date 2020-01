‘La isla de las tentaciones’: primer rifirrafe entre viceversas (con mucho pasado)

Mediaset por fin estrenó ayer 'La isla de las tentaciones' su nuevo reality que prometía convertirse en una nueva adicción y lo ha conseguido.

La primera entrega del programa presentador por Mónica Naranjo contuvo de todo: parejas de 'Gran Hermano', de 'First dates' y hasta de 'Mujeres y Hombres y viceversa'. Y fueron estos últimos los que más llamaron la atención.

Y es que, el ex tronista se encontró con alguien del pasado que no se lo va a poner nada fácil.

¿Dónde hubo fuego, cenizas quedan?

La cuestión es que una de las parejas que se pone a prueba en el programa es Álex Bueno y Fiama, un amor surgido del dating de Toñi Moreno.

Ambos están prometidos pero antes de la boda quieren asegurarse de que pueden confiar plenamente. Por lo que se han marchado a la isla a convivir con solteros y solteras.

Álex y Melani / Mediaset

Pero al ver el desfile de solteras, entre ellas apareció Melani, la que fuera tronista de Álex y de la que se enamoró perdidamente hasta que ella no quiso saber más de él.

Al verla, Fiama no se cortó: "Él no lo pasó bien con esa relación y no me gusta verle así. Tú quieres guerra y no la vas a tener".

Por su parte, Melani fue directa a Álex a ponerle un collar de flores en señal de que es el que más le llama la atención, pero él se apartó: "Ya pasó tu momento y me parece que solo quieres tener protagonismo. No te lo voy a dar", dijo él.

Melani y Álex han empezado la convivencia con algo de tensión ¿Qué pensáis? https://t.co/aRYuaXgbVm #LaIslaDeLasTentaciones1 pic.twitter.com/MFAvdTukid — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 9, 2020

Mientras ella sonreía y aseguraba que tenían una conversación pendiente. Además, dijo que esa actitud la tenía cuando estaba la novia delante, sin ella él es mucho más agradable.

Por lo que esto solo promete ser el principio de la continuación que todos queríamos ver de 'Mujeres y hombres y viceversa'.